明揚爆炸「易燃物+粉塵致災」　化學老師揭2關鍵：類似八仙塵爆

▲屏東明揚科技工廠爆炸，補教老師認為，堆放大量易燃性有機原物料或是鋁鎂等活性金屬有關。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

屏東明揚高爾夫球大廠造成重大傷亡。補教化學教師黃鑫今（23日）指出，該公司主要是從事高爾夫球球具加工製造，公司現場應堆放大量易燃性的有機原物料或是鋁鎂等活性金屬，推測橡膠等可燃物因不明原因燃燒，加上粉塵產生塵爆，類似八仙塵爆狀況，加上公司工安沒做好，才會產生如此巨大爆炸造成重大傷亡。

屏東市科技產業園區明揚高爾夫球工廠昨（22日）傍晚發生爆炸大火，火勢持續延燒至清晨，截至早上9時，已造成4名消防員殉職，另有百人受傷。

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目前爆炸原因仍在調查中，一度傳出是因為「高爾夫球金屬物質＋水」造成火勢擴大。但明揚國際科技公司董事長劉安皓曾透露，判斷應該是粉塵引起爆炸，但所知消息還不足，還需事後進一步確認。

補教化學教師黃鑫指出，明揚國際主要是從事高爾夫球球具加工製造，公司現場應堆放大量易燃性的有機原物料，像是米粒大小的塑膠，或者是鋁鎂等活性金屬，推測橡膠等可燃物因不明原因燃燒，加上粉塵產生塵爆，類似八仙塵爆狀況，才會產生如此巨大爆炸造成重大傷亡。

黃鑫分析，會造成這種大爆炸，工廠的工安可能沒做好，包括沒有正確設置滅火設備，員工平時也沒做消防演練，包括發生火災時員工該如何逃生，導致無法及時在第一時間進行處理，才釀成這次重大傷亡。