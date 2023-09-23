屏東工廠爆炸102人傷亡　王必勝：部分傷者傷勢非常嚴重

記者黃翊婷／綜合報導

明揚國際科技公司（8420）位於屏東科技園區的工廠22日發生爆炸，目前已知有102人死傷，其中有4名消防員殉職。衛福部次長王必勝今日（23日）凌晨3點前往各醫院探視傷者，坦言「有部分傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大」。

▲王必勝前往醫院探視傷者。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

依據屏東縣政府公告，截至23日凌晨0時46分統計，這起事故一共造成102人傷亡。屏東縣消防局表示，其中4名死者均為消防員，目前仍有6位民眾失聯，警消仍在現場持續搜救中。

衛福部次長王必勝23日凌晨3點在臉書發文表示，事發之後已陸續前往高醫附設醫院、國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院、屏東榮民總醫院、屏東寶建醫院、屏東基督教醫院、部立屏東醫院，詳細了解各醫院傷者的傷勢及治療狀況，也前往探視仍在急診的病人，並拜託各醫院給予最好的醫療照顧。

▼▲工廠22日深夜10點多再度發生爆炸。（圖／記者黃彥傑翻攝）

「有部分傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大。」王必勝提到，部分傷者為移工，仲介公司人員已到場幫忙，他也有請縣府人員給予關心協助，「急診也有幾位消防弟兄，我也對他們的英勇致上敬意。」

王必勝說，目前緊急醫療量能足夠，各醫院無論在初步處理、轉診及後續治療都判斷正確且有條不紊，緊急醫療網調度得宜，衛生局也指揮良好，希望傷者能脫離險境，早日康復。