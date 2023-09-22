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社會 社會焦點 保障人權

傷勢曝光！屏東爆炸15傷患送高雄醫院救治　2消防插管治療

記者許宥孺／高雄報導

屏東科技園區22日發生嚴重火警，造成至少82人傷亡，包括1名消防員不幸殉職。高雄市消防局第一時間支援救災，截至目前有15名傷者後送至高雄救治，其中包括2名消防員正插管治療中。

屏東明揚國際科技公司下午5點多發生火警，現場火勢驚人，縣府立即啟動大量傷患處理機制。目前已知罹難者包括10名消防員，其中1人殉職、1人無生命跡象、5人重傷、3人仍受困。

▲▼屏東科技公司倉庫爆炸。（圖／記者吳世龍攝）

▲屏東科技公司倉庫爆炸。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼受困女員工被救出。（圖／記者吳世龍攝）

▲受困女員工被救出。（圖／記者吳世龍攝）

屏東縣府於晚間6點向高雄市求援，高雄市消防局陸續派遣19車53人及、機器人2部前往協助救災，衛生局也立即聯繫屏東縣衛生局，並通知25家急救責任醫院待命收治患者、整備燒燙傷病床及相關除污設備，同時橫向聯繫衛生福利部高屏區EOC。

現場陸續救出多名傷者，截至晚間10點30分，據衛生局統計，高雄市共收治事件相關患者15位，高雄長庚6位、高醫附醫5位、小港醫院1位、國軍高雄總醫院1位、阮綜合醫院1位、義大醫院1位。

其中，高雄長庚有2名消防員嚴重燒燙傷，插管治療中；一名員工頭部嚴重燒燙傷、一名員工雙眼嚴重燒燙傷、一名員工左臉頰燒燙傷，另1人還在確認傷勢。

高醫有3名本國籍傷者分受撕裂傷、下肢骨折、眼睛和頭部外傷，另有2名越南籍傷者頭部撕裂傷、下肢骨折。

小港醫院收治1名傷者，全身有多處傷口，目前正在外傷科處理中，意識清楚，生命徵象正常。一名49歲女子因吸入性嗆傷、輕微腳扭傷，在家人陪同下到阮綜合醫院就診，經診療後已離院。 

 ▲▼屏東工廠爆炸，火勢擴大，救災救護人員全部往後撤出到側門外。（圖／記者吳世龍攝）

▲屏東工廠火勢擴大，救災救護人員全部往後撤出到側門外。（圖／記者吳世龍攝）

屏東縣消防局長許美雪表示，之所以會發生爆炸，是因為建物內部有烷、天然氣，消防人員射水以後就發生爆炸，導致內部建物的東西倒塌，因而造成部分的人被壓住，目前的首要工作就是找到人、把人救出來，最初爆炸原因仍不得而知，現在以救人為優先。

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