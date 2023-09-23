　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

印度稱選手參加亞運被阻　強調阿魯納查省是「不可分割領土」

▲▼杭州亞運主場館杭州奧體中心。（圖／CFP）

▲杭州亞運主場館杭州奧體中心。（圖／CFP）

文／中央社新德里22日專電

杭州亞運開幕前夕，印度政府抗議中國對部分印度選手有差別待遇，並阻撓參賽。為此，印度體育部長也取消原定的中國訪問行程。

杭州第19屆亞洲運動會將於23日開幕，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）今天發布聲明說，印度政府獲悉中國當局有「針對性與預謀地」歧視來自阿魯納查省（Arunachal Pradesh）的印度選手，拒絕給予他們認證及參賽。

巴格奇指出，印度堅決反對中國基於「居住地」或種族等因素，對印度公民實行差別待遇，並強調阿魯納查省是印度不可分割的領土。

他說，中國的行為違反亞運會的精神及條規，包括不得對會員國的選手有歧視，印度政府已分別在新德里及北京提出抗議。

▲▼杭州亞運主場館杭州奧體中心。（圖／CFP）

聲明並未詳述中方「差別待遇」 細節，但印度時報（TOI）報導，印度武術隊當中有3名來自阿魯納查省的隊員，雖已獲亞運會組織委員會批准參賽，卻無法下載做為旅行文件的認證卡，導致他們最終無法成行。

但印度時報也引述亞洲奧林匹克理事會道德委員會主委魏紀中說，中國已向相關印度選手發出簽證，但問題是印度選手不接受中國發出的簽證。

阿魯納查省位於印度北方，與西藏接壤，現由印度實際治理，但中國也主張擁有這片地區的主權，並稱為「藏南地區」。

▲▼杭州亞運主場館杭州奧體中心。（圖／CFP）

中國大約自西元2000年後開始，只為阿魯納查省的居民核發「另紙簽證」，而非在護照貼簽證或蓋章，這意味著中國不承認印度對阿魯納查省的主權。

為此，印度政府也禁止持「另紙簽證」的印度公民前往中國。

今年7月，中國主辦成都世大運，也為來自阿魯納查省的印度選手核發「另紙簽證」，而印度政府則循例制止這些選手持「另紙簽證」登機前往中國。

另一方面，巴格奇也證實，印度體育部長泰克（Anurag Thakur）已取消原定的中國訪問行程，並重申印度保留採取行動維護利益的權利。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「10米死亡線」4勇消殉職地點曝！爆炸最嚴重
921才剛過生日！38歲勇消鍾吉垣喪命　家屬哭斷腸
爆炸釀上百死傷！檢出手查肇責　助家屬扣押明揚財產
陳柏翰媽哭到暈厥！　他最近才計畫結婚
iPhone 15才開賣「這1顏色已降價」　果粉傻：還沒人要
明揚惡火19人送高雄醫院　3勇消「1插管、1斷肢、1碎指」
明揚「易燃物+粉塵」爆炸　化學老師揭2關鍵：類似八仙塵爆
4勇消殞命…同行揭「火場最恐怖4現象」：殉職主因之一
施寶翔、陳柏翰曾聯手救災獲表揚　不幸同時殉職
殯儀館設4勇消聯合靈堂　家屬悲傷頻拭淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港亞運代表團吉祥物「黃獅」被消失！　諧音「黃絲」遭投訴雪藏

重慶前首富退休後住養老院　首現身：不是孤老院，生活很舒心

台港策進會邀香港KOL　走讀文創台灣

香港高鐵單日人次破10萬　1至8月共1200萬人次搭乘

保全攔母女進校被打巴掌　怒反擊「掐後脖頸往地上摔」

印度稱選手參加亞運被阻　強調阿魯納查省是「不可分割領土」

國防部首提「監控福建」　陸專家：對解放軍構成的威脅有限

江南彩墨畫「活生生」躍入杭州亞運　「黑科技」呈現歷屆異國風情

大學畢業找不到工作！　他「改成高中學歷」收數十個面試邀請

中美成立「財經」兩工作組　副部級官員主導「定期不定期」會議

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東工廠爆炸

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

香港亞運代表團吉祥物「黃獅」被消失！　諧音「黃絲」遭投訴雪藏

重慶前首富退休後住養老院　首現身：不是孤老院，生活很舒心

台港策進會邀香港KOL　走讀文創台灣

香港高鐵單日人次破10萬　1至8月共1200萬人次搭乘

保全攔母女進校被打巴掌　怒反擊「掐後脖頸往地上摔」

印度稱選手參加亞運被阻　強調阿魯納查省是「不可分割領土」

國防部首提「監控福建」　陸專家：對解放軍構成的威脅有限

江南彩墨畫「活生生」躍入杭州亞運　「黑科技」呈現歷屆異國風情

大學畢業找不到工作！　他「改成高中學歷」收數十個面試邀請

中美成立「財經」兩工作組　副部級官員主導「定期不定期」會議

中秋前夕2023婦女賦你演唱會登場　女力群星齊聚台東

張景嵐嚐「眼鏡蛇肉」　爽拿黃金蟒當披肩

買iPhone 15 Pro Max給爸爸！老婆怒噴「很浪費」　他一開房門哭了

砂鍋名店改建豪宅單價衝110萬　刷新板橋房價天花板

「10米死亡線」4勇消殉職地點曝！爆炸最嚴重...入口崩塌堵搜救

香港亞運代表團吉祥物「黃獅」被消失！　諧音「黃絲」遭投訴雪藏

重慶前首富退休後住養老院　首現身：不是孤老院，生活很舒心

921才剛過生日！38歲勇消鍾吉垣命喪火窟　家屬哭斷腸

女星弟逃屏東惡火！義消悲聞同事沒出來　45字忍淚回：我們沒怨任何人

10年43位打火英雄殉職　他點消防改革關鍵一步：讓基層意見納入政策

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

大陸熱門新聞

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

大學畢業沒工作　他「改成高中學歷」秒收面試邀請

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

女大生蹭陌生人喜酒　只包440元被罵上熱搜

2歲男童「這1舉動」判賠48萬　父母臉綠了

淡水河水注湘江　湘台會成果豐碩

微信哭哭！　杭州亞運只用支付寶

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

保全被打巴掌　反擊「掐後頸往地上摔」

中國恆大「銷售不如預期」 取消原定「境外債務重組會議」安排

35歲英文女師突「忘了自己」！檢查驚罹自體免疫癡呆

國防部首提「監控福建」　陸專家：威脅有限

35歲男上班一半突失明 醫揪1習慣釀禍：很多人中

更多熱門

相關新聞

江南彩墨畫「活生生」躍入杭州亞運 「黑科技」呈現歷屆異國風情

江南彩墨畫「活生生」躍入杭州亞運 「黑科技」呈現歷屆異國風情

2023杭州亞運今（23）日晚間舉行開幕式，45個亞奧理事會成員全數參加，宣告為期2週多的賽事正式敲響。正式賽期開始前，主辦方透過數位科技，將畫家吳冠中的江南風情彩墨畫「活過來」，結合亞運歷屆主辦方的異國風情，用人文藝術的方式呈現亞運歷史。

微信哭哭！　杭州亞運只用支付寶

微信哭哭！　杭州亞運只用支付寶

亞運明天開幕　團本部赴千年古剎參拜

亞運明天開幕　團本部赴千年古剎參拜

亞運代表團設置村外中繼站　

亞運代表團設置村外中繼站　

中華男排失利　張育陞：努力拚第7名

中華男排失利　張育陞：努力拚第7名

關鍵字：

杭州亞運亞運印度阿魯納查省

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

勇消施寶翔殉職！岳母曝：不敢告訴小孩

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面