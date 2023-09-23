第二波通勤月票10／2起陸續上線　台鐵：跨區搭乘全程扣款

▲台鐵10月2日起將陸續新增通勤月票使用區間。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

TPASS北中南通勤月票上路邁近3個月，使用累積達1億770萬人次，10月2日起將再有第二波月票擴大實施，包括桃竹竹苗生活圈、宜蘭、花蓮及台東等縣市月票，基隆市通勤月票10月16日啟用，可搭乘台鐵，台鐵局表示，通勤月票進出站若跨區未在使用區間，將於電子票證內採全程扣款。

行政院為鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，推出「TPASS行政院通勤月票」，第一階段北中南三大生活圈月票已於7月1日上線啟用，截至9月20日止已有783萬使用人次。第二波通勤月票也將在10月2日起陸續上路。

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台鐵局表示，台鐵將於10月2日起啟用第二階段通勤月票，上線區域及售價為桃竹竹苗1200元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元；北宜1800元、宜蘭縣750元；花蓮縣199元及399元；台東縣299元，台東社福卡也將同步上線。另基隆市通勤月票288元則將於10月16日啟用。

▲第二波通勤月票。（圖／台鐵）

台鐵提醒，使用月票，在票卡有效期限30日內可不限次數搭乘區間(快)車、莒光號、PP推拉式自強號。但觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車具專屬性及不發售無座票之列車等不可搭乘。

台鐵強調，通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越搭乘，如進、出之車站未在使用區間內，將於電子票證內全程扣款。