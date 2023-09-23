殉職勇消陳柏翰超孝順！為陪母親調回屏東　存第一筆錢帶媽媽遊歐

▲陳柏翰2011年從警專畢業，分發到基隆信二分隊服務7年多，前幾年才轉調回屏東。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、白珈陽、黃彥傑、莊智勝／屏東報導

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房昨(22日)傍晚5時許傳出爆炸火警，造成身處第一線的4名勇消當場殉職。其中一名勇消陳柏翰身高190公分，曾在基隆信二分隊服務長達7年，數年前為了陪伴母親，才選擇調回屏東服務，不料此次搶入火場內救援，不幸遇上爆炸殉職，令接獲噩耗趕到殯儀館的媽媽傷心過度一度需要坐輪椅、叔叔也紅了眼眶哭整夜。

陳柏翰的叔叔說，哥哥(陳柏翰父親)早逝，家中靠著陳母一人獨自將2個兒子撫養長大，成年後弟弟選擇從軍、陳柏翰則選擇加入消防隊服務，當時分發到基隆信二分隊服務，是隊上的開心果，在基隆待了7年多，前幾年因考量弟弟長年在軍中、母親年邁且獨自一人在屏東生活，為了能有多一點時間陪伴母親，毅然決然離開信二分隊，選擇轉調回屏東，是非常孝順的孩子。

▲陳柏翰十分孝順，做事認真負責，是隊上的開心果。（圖／翻攝臉書粉專「基隆市消防局-角落消火伴」）

叔叔說，陳柏翰已經有一名論及婚嫁的女友，2人感情十分穩定，也有計畫要攜手邁入婚姻，怎料竟會傳來噩耗。在死訊傳出後，陳柏翰母親今趕赴殯儀館，傷心到一度需要旁人攙扶，稍早更因傷心過度，需要坐輪椅；而叔叔則是傷心到說不出話來，哭整夜、哭到眼眶紅腫。

曾擔任信二分隊長、與陳柏翰共事過的蘇元鏞表示，昨夜第一時間就知道陳柏翰失聯，當時隊上弟兄紛紛為他集氣，希望能傳出好消息，沒想到柏翰還是回不來。蘇元鏞說，柏翰性格開朗、做事認真負責，而且相當孝順，不僅為了陪伴媽媽決定調回屏東，出來工作多年後存到的第一筆錢還是帶媽媽到歐洲玩，此次發生憾事，大家都十分不捨。

▼殉職警消停柩室。（圖／記者黃彥傑攝）