貪官洩密索賄百萬！廠商喊冤：僅配合　法官打臉判賠文化部180萬

▲文資局秘書事務科科長蕭銘彬向廠商索回扣，蕭遭判刑，廠商也需賠償文化部。（翻攝文化部文化資產局）



記者蔡怡萍／台中報導

文化部文化資產局前秘書事務科科長蕭銘彬，在辦理火災預警系統採購案時，洩漏招標文件給巨烽實業有限公司，讓巨烽以900萬元得標，並另外給予蕭銘彬100萬的賄款，蕭銘彬遭法院依貪汙治罪條例將判處3年8月徒刑，文化部也向巨烽公司提告返還180萬，法院審後全數判准。

文化部文化資產局提告指出，辦理「文化資產園區雲端火災預警系統規劃設置」勞務採購時，秘書事務科科長蕭銘彬竟洩漏機密招標文件給巨烽公司，使巨烽能在公開招標時以900萬元得標，巨烽的負責人劉男事後也支付100萬賄賂給蕭銘彬，蕭遭到彰化地院依貪汙治罪條例判處3年8月徒刑，褫奪公權4年，目前上訴二審中。

文化部主張，巨烽實業有限公司應依照返還不當利益的2倍，即200萬，扣除採購案時保固保證金20萬，還有180萬須返還給文化部。

巨烽公司則表示，該採購案是蕭銘彬主動洩漏文件資訊，並且向他們索賄，他們只有配合，顯見蕭銘彬責任之重大，文化部卻未善盡督促責任，並怠於向蕭銘彬請求賠償，卻將責任全歸咎於巨烽，已顯失公平，甚至文化部還有追加工程款248萬餘元未付，請求予以抵銷。

台中地院認為，依採購法規定「廠商不得以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益為條件，促成採購契約之成立」、「違反前項規定者，機關得終止或解除契約，並將二倍之不正利益自契約價款中扣除」，巨烽公司表示僅是配合蕭銘彬索賄，但廠商本就應該主動拒絕，以維持招標公平性，追加工程款也為巨烽自行規劃建置，無法抵銷，因此判決需返還給文化部180萬元，全案可上訴。