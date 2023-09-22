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快訊／高雄晶英住一晚打28折！易遊網認標錯價　飯店說話了

▲▼ 。（圖／翻攝官網、布萊N食宿人生粉專）

▲易遊網標錯價，原入住一晚要價萬元的晶英國際行館竟只要2710元。（圖／翻攝官網、布萊N食宿人生粉專）

記者許宥孺／高雄報導

易遊網今(22日)凌晨標錯價，原本住一晚要價萬元的高雄晶英國際行館，明年1-6月入住竟只要2710元含稅。事後易遊網全數認賠，讓有訂到房間的網友嗨翻了，飯店則坦言，從未發生過標價錯誤的狀況。

「布萊N 食宿人生」今日凌晨2點多在臉書表示：「快！！高雄晶英疑似出現標錯價，貴鬆鬆的高雄晶英在易遊網上明年1-6月的日期，竟然只要2710含稅！！這你敢信？！」他說，他已經訂起來放了，也喊話還沒睡的粉絲，不要錯過好康機會。不過他也強調，飯店和訂房網站默認此房價的機率不大，請網友佛系看待。

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許多網友看過後嗨翻，迅速完成訂房，「訂好了」、「半夜驚醒訂了5晚 感恩」、「人在布拉格，剛好撿到2晚含早6732,超開心」、「週末價格也很可以！」、「開心！228連假跟端午連假都訂好訂滿了！」

晶英國際行館坦言，飯店從未發生過標錯價的失誤，目前也還在討論後續處理，包括由誰來吸收房價。至於昨晚瞬間有多少筆訂單湧入？業者表示，尚未有統計實際數據，因有部分訂單成功付款後又取消。

易遊網表示，作為台灣最大訂房平台，致力提供旅客最佳服務與安心保障，因此，今凌晨於易遊網平台預訂到高雄「晶英國際行館」特殊價格且成功完成付款的消費者，易遊網將全數履約，以維護消費者權益，敬請旅客放心。

若根據昨晚網站特殊價格，幾乎是打了28折。另查看今日易遊網網站上價格，高雄晶英國際行館住一晚，含早餐、含稅價最便宜也要9600元，行政套房價格約一萬三千多，港景房價則逼近一萬五。實際搜尋明年1-6月訂房，幾乎均售罄。

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