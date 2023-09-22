外帶餐盒循環再利用　永續消費環境從日常實踐

▲Loopick循拾創辦人蔡萁聿希望以一站式循環服務，打造最貼心的永續用餐體驗。（圖／好食好事基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

根據統計，台灣一年消耗80億個紙容器，在方便的外帶外送美食背後，有著巨量垃圾處理的危機。來自台科大機械工程系的學生發現問題，成立循環經濟公司Loopick循拾，提供餐具租借、環保餐食外送服務，迄今已成功減量近10萬套一次性餐具垃圾。

Loopick執行長蔡萁聿就讀大學期間，發現校園垃圾中充滿免洗餐盒，於是與朋友以小規模環保餐具送餐計畫參與教育部競賽，獲得民眾良好的反應；隨後為讓概念能持續執行因此成立公司，以「循環」和「選擇」的概念取名Loopick，鼓勵人們使用循環方式落實生活中的環保。

循環餐具服務涵蓋全台灣各種場所，無論是外賣便當還是飲料外帶，或在市集、員工餐廳租借環保產品，都可以透過Loopick實現減少垃圾的目標。而他們也為了優化民眾的體驗，採用無味道殘留的獨家開模PP材料，每次都像第一次使用，大幅提升使用率。

▲Loopick循拾的環保餐盒為PP(聚丙烯)材質，符合國家與歐盟標準。

Loopick也攜手數百家餐廳提供外送服務，只要民眾下單就能享用以環保餐盒盛裝的美食，隨後專人到府或拿至指定地點回收，清潔餐具後就能重複再利用；初期難免兵荒馬亂，但從顧客反饋中改進服務，目前已可將外送準時送達全台各處。近期他們與台南市政府合作，在多家飲料店提供環保杯租借服務，顧客無需特別清洗，還有Line提醒歸還時間。

蔡萁聿表示，他們幸運地抓住了永續趨勢的機遇，人們開始關注地球環境和海洋汙染，並思考如何改善現狀。今年加入由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會加速器計畫，希望透過好食好事的課程獲得更多知識，讓全台灣都能享受環保外帶、外送的服務，期許在未來人們能習慣使用循環餐盒，吃完無需清洗，隔天出門順手在指定地點歸還的情形發生。

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