賴品妤深夜突收「外送鐵板燒」　結局神展開！釣出一票藍勾勾

▲賴品妤深夜收到外送鐵板燒。（圖／翻攝自臉書／賴品妤）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨立委賴品妤昨深夜突然收到外送鐵板燒餐點，而原因是男友曾玟學叫外送，卻忘記把她家地址改掉。PO文一出，閃爆上萬網友，更釣出一票藍勾勾笑回，「人在江湖」、「半夜吃鐵板燒吃爆阿！很閃欸」。

賴品妤昨晚在臉書發文並標記男友，笑說「曾玟學一直等不到外送，發現是沒注意到地址，已經在路上準備送到我家了...為何我要半夜吃鐵板燒？」

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對此，曾玟學苦笑直呼，「難怪我想說這家平常沒看過...我的鐵板燒。」而不少網友笑說，「請問地址留這邊就可以獲得免費外送了嗎？」「這就是愛」、「外送員騎好久」、「半夜也太閃」。

律師吳俊達也留言表示，「這故事，從我們律師的專業角度分析，顯然就一個結論：曾玟學經常深夜，在品妤賴家點外送。」此話一出，許多網友不禁笑虧，「知道的太多了」、「邏輯之鬼」、「太符合經驗法則了啦」、「果然專業」。

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