台版築地！中部最大魚市變身日系市集「漁人町」　試營運千人朝聖

▲台版築地市場！中部最大魚市場變身木造市集「漁人町」，21日晚間悄悄試營運，湧千人次朝聖。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中魚市場是台灣第二大、中台灣最大的魚類批發市場，也是不少在地人的深夜食堂，近來台中魚市場華麗變身，設計118個日式木造攤位以及日系祭典造景，串聯70家業者，推出「漁人町日本星光市集」，以深夜小吃、美食為概念，21日深夜悄悄試營運，竟湧入破千人次朝聖，讓魚市場大為振奮，預計在9月29日正式開幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「漁人町」內有118個木造攤位，還有大量日本慶典元素，讓人一秒到日本的錯覺。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中魚市場指出，「漁人町日本星光市集」是全台首創太陽能型的市集，占地700坪大型廣場，擁有3000格停車空間，不僅匯集各式新鮮海味，生魚片、烤魚、炸蚵仔等，也有台灣深夜小吃、限定小市、胖卡餐車聚落等，現場還有日式超大型裝置藝術、吉祥物丸將、日本燈籠造景等相當吸睛，近期完工已經吸引不少民眾詢問。

為了搶搭中秋節連假商機，台中魚市場透露，近期連夜趕工完畢，昨（21）日在沒有宣傳情況下，悄悄試營運，短短幾個小時粗估湧入破千人潮。

魚市場表示，正式開幕訂在9月29日，希望透過全新夜場市集，重新活絡台中魚市場，讓舊市場活出新生命。