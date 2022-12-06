　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只賣魚還教如何吃魚　台中魚市場「煮魚所」料理報名秒殺

▲▼台中魚市場不但成立「販魚所」，販賣生猛海鮮，還有「煮魚所」，教導消費者如何料理。（圖／台中魚市場提供，下同）

▲台中魚市場不但成立「販魚所」，販賣生猛海鮮，還有「煮魚所」，請來網紅專家教導消費者如何料理。（圖／台中魚市場提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

由台中市政府投資入股的台中魚市場公司，是中部地區最大的魚貨買賣交易中心，董事長李渙湘上任後，積極尋求更多元的經營方式，繼成立專賣生猛海鮮的「販魚所」後，最近又全台首創「煮魚所」，教導消費者和小孩子如何挑魚、認識魚，進而料理魚、享受魚，藉由推動食農教育，傳達食魚知識，深耕食魚文化。

▲▼台中魚市場不但成立「販魚所」，販賣生猛海鮮，還有「煮魚所」，教導消費者如何料理。（圖／台中魚市場提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「午仔魚是肉質細嫩的小公主，個性膽小容易受到驚嚇而死亡，需要細心呵護才能好好長大」，營養師以輕鬆方式向親子們說明午仔魚的特性，並且教導分辨養殖及野生，讓在場大人、小孩都聽得入神。

▲▼台中魚市場不但成立「販魚所」，販賣生猛海鮮，還有「煮魚所」，教導消費者如何料理。（圖／台中魚市場提供，下同）

魚市場日前請來美食頻道「菜單研究所」網紅老師Kevin張凱程，張曾經以利用家中鍋具輕鬆做出「1小時6便當」的料理，受到熱烈歡迎與關注，一度創下超過50萬人次點閱瀏覽，因此他的課程一公布，報名人數秒殺。

▲▼台中魚市場不但成立「販魚所」，販賣生猛海鮮，還有「煮魚所」，教導消費者如何料理。（圖／台中魚市場提供，下同）

Kevin老師的「國產魚料理課」，料理簡單，運用午仔魚及台灣鯛結合台中在地食材，示範如何在餐桌上呈現外酥內嫩的午仔魚，還有大小朋友最愛的滑蛋鯛魚丼飯，營養又好吃。

▲▼台中魚市場不但成立「販魚所」，販賣生猛海鮮，還有「煮魚所」，教導消費者如何料理。（圖／台中魚市場提供，下同）

11月份的課堂名稱包括法式紙包新社菇菇午仔魚、鱸魚捲佐魔法水果沙拉、潭子馬鈴薯酸豆燴金鯧魚、客家糖醋吳郭魚、香筍虱目魚粥和南法馬賽石斑魚湯，堂堂爆滿，常常有人報名落空扼腕不已。

▲▼台中魚市場不但成立「販魚所」，販賣生猛海鮮，還有「煮魚所」，教導消費者如何料理。（圖／台中魚市場提供，下同）

魚市場總經理黃瑞呈表示，魚市場配合中央及市府永續養殖漁業產業鏈，為了深耕食魚文化，近年來積極推動食農教育，推介台灣優良養殖漁業，魚市場轉型之路才剛開始，接下來新的一年將會有更多產業整合、線上線下的常態性課程、專題講座、促銷活動等，敬請期待。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／熄燈快2年　這夜市宣布強勢回歸
台積電赴美掏空台灣？　魏哲家霸氣回：不可能！門都沒有
淡水大樓房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上
張蘭開戰扯他下水　王偉忠收到大S道歉訊息
快訊／海洋大學墜樓！　女大生6樓墜落B1身亡
快訊／特斯拉撞進民宅！　嬤看電視嚇傻「手腳抖不停」
婚紗照變全家福！婆婆「狂換3禮服」　婚攝看不下去轟走人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熄燈600天！台南同安夜市強勢回歸　網友嗨翻：夜市人生終於回來

總經費1357億！國7全長23公里路網曝　2028年「分段完工通車」

明起2天「小幅回暖」　 3區有大雨！冷空氣＋雨彈齊襲時間曝

莫德納全球副總裁亞洲行「首站選台灣」！將拜會衛福部談後續合作

月薪31K想養孩！天真男自信「窮養也可生活」　網狂勸退：會恨你

愛愛時GG忽大忽小！她崩潰呼籲：跟雙胞胎交往要小心

人妻想隆乳曝婆婆反應！「一起去手術」眾人驚讚爆：太酷了

不只賣魚還教如何吃魚　台中魚市場「煮魚所」料理報名秒殺

「內馬爾為何是巴西第一人？」　球迷曝4強項：巴西隊有他大升級

「超強運4生肖」12月中後旺到爆！　專家：財運大開擋不住！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

熄燈600天！台南同安夜市強勢回歸　網友嗨翻：夜市人生終於回來

總經費1357億！國7全長23公里路網曝　2028年「分段完工通車」

明起2天「小幅回暖」　 3區有大雨！冷空氣＋雨彈齊襲時間曝

莫德納全球副總裁亞洲行「首站選台灣」！將拜會衛福部談後續合作

月薪31K想養孩！天真男自信「窮養也可生活」　網狂勸退：會恨你

愛愛時GG忽大忽小！她崩潰呼籲：跟雙胞胎交往要小心

人妻想隆乳曝婆婆反應！「一起去手術」眾人驚讚爆：太酷了

不只賣魚還教如何吃魚　台中魚市場「煮魚所」料理報名秒殺

「內馬爾為何是巴西第一人？」　球迷曝4強項：巴西隊有他大升級

「超強運4生肖」12月中後旺到爆！　專家：財運大開擋不住！

咖哩大神本季最慘一役！　單場命中率慘剩17.6%吞敗

「新Nissan X-Trail」澳洲開賣！折合新台幣76萬　動力跟台灣不同

楊祐寧曝曾不想演戲！　拒絕好劇本「沒有東西比我女兒好」

來台東邊玩邊工作　縣府結合大武鄉公所打造數位遊牧工作聚落

熄燈600天！台南同安夜市強勢回歸　網友嗨翻：夜市人生終於回來

走錯棚了！雪納瑞「誤闖貓咪小圈圈」　對到眼瞬間定格笑翻媽

總經費1357億！國7全長23公里路網曝　2028年「分段完工通車」

三星在台發表首款OLED電視　65吋售價10萬有找，年底前出手還送愛馬仕

明起2天「小幅回暖」　 3區有大雨！冷空氣＋雨彈齊襲時間曝

莫德納全球副總裁亞洲行「首站選台灣」！將拜會衛福部談後續合作

生活熱門新聞

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

全班27名同學「有26人討厭他」

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

YouTube看一半被打斷！簡單3招「擋掉討厭的廣告」

「超毒蔬菜」全台都有　消基會公布29間菜攤

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

今晨14.3℃入冬最低溫！3縣市大雨　全台冷吱吱

全台最慘！星宇航開航3年虧111億

「好市多托嬰區」曝光　孩狂盯1幕超安靜！千人戰翻

「金山鴨肉價目表」複習乘法！老闆曝：寫給1類人看

新地標！台中三井LaLaport1／17試營運

哪些爆紅商品過氣了？曝「跟風始祖」是它

更多熱門

相關新聞

台中魚市場搬2.05億　吃下中部最大婚宴廣場停車場

台中魚市場搬2.05億　吃下中部最大婚宴廣場停車場

中台灣最大婚宴廣場的「潮港城」停車場的3筆土地遭到法拍，共計面積約1310.43坪，3月30日第1拍底價2.56億元，無人出手以流標收場，經過2個月重啟第2拍，單一投標人台中魚市場以2.05億元出手取得，換算每坪單價僅15.7萬元，並表示短期停車場使用不變。

YouTuber教你如何輕鬆準備年菜

YouTuber教你如何輕鬆準備年菜

台中魚市場傳弊　非現撈當現撈賣

台中魚市場傳弊　非現撈當現撈賣

關鍵字：

台中魚市場菜單研究所販魚所煮魚所

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

更多

最夯影音

更多
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面