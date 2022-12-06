不只賣魚還教如何吃魚　台中魚市場「煮魚所」料理報名秒殺

▲台中魚市場不但成立「販魚所」，販賣生猛海鮮，還有「煮魚所」，請來網紅專家教導消費者如何料理。（圖／台中魚市場提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

由台中市政府投資入股的台中魚市場公司，是中部地區最大的魚貨買賣交易中心，董事長李渙湘上任後，積極尋求更多元的經營方式，繼成立專賣生猛海鮮的「販魚所」後，最近又全台首創「煮魚所」，教導消費者和小孩子如何挑魚、認識魚，進而料理魚、享受魚，藉由推動食農教育，傳達食魚知識，深耕食魚文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「午仔魚是肉質細嫩的小公主，個性膽小容易受到驚嚇而死亡，需要細心呵護才能好好長大」，營養師以輕鬆方式向親子們說明午仔魚的特性，並且教導分辨養殖及野生，讓在場大人、小孩都聽得入神。

魚市場日前請來美食頻道「菜單研究所」網紅老師Kevin張凱程，張曾經以利用家中鍋具輕鬆做出「1小時6便當」的料理，受到熱烈歡迎與關注，一度創下超過50萬人次點閱瀏覽，因此他的課程一公布，報名人數秒殺。

Kevin老師的「國產魚料理課」，料理簡單，運用午仔魚及台灣鯛結合台中在地食材，示範如何在餐桌上呈現外酥內嫩的午仔魚，還有大小朋友最愛的滑蛋鯛魚丼飯，營養又好吃。

11月份的課堂名稱包括法式紙包新社菇菇午仔魚、鱸魚捲佐魔法水果沙拉、潭子馬鈴薯酸豆燴金鯧魚、客家糖醋吳郭魚、香筍虱目魚粥和南法馬賽石斑魚湯，堂堂爆滿，常常有人報名落空扼腕不已。

魚市場總經理黃瑞呈表示，魚市場配合中央及市府永續養殖漁業產業鏈，為了深耕食魚文化，近年來積極推動食農教育，推介台灣優良養殖漁業，魚市場轉型之路才剛開始，接下來新的一年將會有更多產業整合、線上線下的常態性課程、專題講座、促銷活動等，敬請期待。