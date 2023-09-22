科技新尖兵育成　竹市府攜手陽明交大推「AI職訓班」

▲陳永富（右2）副校長頒發結訓證書。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

培育半導體產業跨領域職能人才！新竹市政府攜手陽明交通大學首度辦理「AI與應用電子班」職前訓練，包括半導體、AI與數據分析、實作專題實驗共計409小時專業課程，第1期於昨(21)日結訓，新竹市長高虹安表示，每位學員們經過近3個月的磨練，蛻變成為科技產業新尖兵，而第2期職訓班也已於9月4日開班，期藉由完整的職業訓練，培養跨域人才就業即戰力。

高虹安指出，新竹市為高科技產業發展重地，與半導體產業密不可分，為提供想嘗試跨入科技業的勞工朋友一個就職機會，市府與陽明交大攜手辦理「AI與應用電子班」，透過高品質訓練，與企業產生在地連結，產官學協力培育具有跨領域職能的人才，相信學員們結訓後赴職場就業一定會有相當亮眼的成績。

陽明交大副校長陳永富於結訓典禮表示，陽明交大除培養業界頂尖工程師，更善盡社會責任，加強與在地連結，此次課程目標培育中階人才，讓原本不同領域的人可以跨到半導體科技領域、提升薪水待遇，特別結合企業網絡，課程中邀請力積電、環球晶圓、久元電子、鼎元光電、中強光電等科技大廠，辦理企業職缺說明會，提供學員與企業互動平台，提高媒合機會，盼能成為業界與地方永續發展的推手。

勞工處長黃錦源表示，「AI與應用電子班」課程包含半導體、電子電路、AI與數據分析等內容，並結合全天教授及助教線上一對一輔導、課程錄影課後複習等輔導措施，加上一對一履歷修訂、面試準備及職涯討論等就業工具加乘，訓練期間已有學員獲台達電、工研院等單位錄用，祝福學員們皆能順利就職。

目前正在應徵某外商工程師職位的潘同學說，職訓班課程對謀職有非常大的幫助，不論是師資和課程內容皆具有品質保證，且待遇相較以往工作大幅增加，而面試官獲悉潘同學正在參加職訓班課程，針對他積極跨域轉型的心態也給予高度正向評價。

勞工處表示，市府積極輔導勞工就業，明年將會持續辦理科技資訊類職業訓練，提供想進入科技業的勞工朋友們跨域轉型或進修的資源，協助更多民眾找到人生的方向，歡迎有意參與的市民朋友洽詢，或關注勞工處及台灣就業通網站最新訊息，踴躍把握機會邁入理想職場。