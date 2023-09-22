　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

科技新尖兵育成　竹市府攜手陽明交大推「AI職訓班」

▲陳永富（右2）副校長頒發結訓證書。（圖／新竹市政府提供）

▲陳永富（右2）副校長頒發結訓證書。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

培育半導體產業跨領域職能人才！新竹市政府攜手陽明交通大學首度辦理「AI與應用電子班」職前訓練，包括半導體、AI與數據分析、實作專題實驗共計409小時專業課程，第1期於昨(21)日結訓，新竹市長高虹安表示，每位學員們經過近3個月的磨練，蛻變成為科技產業新尖兵，而第2期職訓班也已於9月4日開班，期藉由完整的職業訓練，培養跨域人才就業即戰力。

高虹安指出，新竹市為高科技產業發展重地，與半導體產業密不可分，為提供想嘗試跨入科技業的勞工朋友一個就職機會，市府與陽明交大攜手辦理「AI與應用電子班」，透過高品質訓練，與企業產生在地連結，產官學協力培育具有跨領域職能的人才，相信學員們結訓後赴職場就業一定會有相當亮眼的成績。

陽明交大副校長陳永富於結訓典禮表示，陽明交大除培養業界頂尖工程師，更善盡社會責任，加強與在地連結，此次課程目標培育中階人才，讓原本不同領域的人可以跨到半導體科技領域、提升薪水待遇，特別結合企業網絡，課程中邀請力積電、環球晶圓、久元電子、鼎元光電、中強光電等科技大廠，辦理企業職缺說明會，提供學員與企業互動平台，提高媒合機會，盼能成為業界與地方永續發展的推手。

勞工處長黃錦源表示，「AI與應用電子班」課程包含半導體、電子電路、AI與數據分析等內容，並結合全天教授及助教線上一對一輔導、課程錄影課後複習等輔導措施，加上一對一履歷修訂、面試準備及職涯討論等就業工具加乘，訓練期間已有學員獲台達電、工研院等單位錄用，祝福學員們皆能順利就職。

目前正在應徵某外商工程師職位的潘同學說，職訓班課程對謀職有非常大的幫助，不論是師資和課程內容皆具有品質保證，且待遇相較以往工作大幅增加，而面試官獲悉潘同學正在參加職訓班課程，針對他積極跨域轉型的心態也給予高度正向評價。

勞工處表示，市府積極輔導勞工就業，明年將會持續辦理科技資訊類職業訓練，提供想進入科技業的勞工朋友們跨域轉型或進修的資源，協助更多民眾找到人生的方向，歡迎有意參與的市民朋友洽詢，或關注勞工處及台灣就業通網站最新訊息，踴躍把握機會邁入理想職場。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／屏東科技公司「化學藥劑外洩」爆炸竄白煙！居民聞惡臭嚇壞
快訊／屏東科技公司倉庫爆炸起火「20人受傷」！多人受困等待救
快訊／屏東工廠火警「爆炸聲傳10公里」
快訊／公開挺郭台銘！國民黨開除徐耀昌黨籍
快訊／IC封測大廠遭搜索！
宋仲基當爸首現身！　帶娃自認「新手」幸福笑了
妻國道下車被撞死！夫跪地崩潰　他賠550萬換免囚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

科技新尖兵育成　竹市府攜手陽明交大推「AI職訓班」

強化消防員體適能　江信賢律師捐贈南消健身器材

文化平權+插畫藝術　198件國際作品台中療癒登場

東北季風將至　台東縣政府搶修卑南溪水覆蓋防制揚塵

紓壓講座教波麗士調適身心　求助減壓專家尋找源頭適時紓壓

仁寶聯手屏東大學共建量子運算中心　促進技術應用+人才培育

國家防災日　南消與玉井國小師生防災一起動起來！

通霄拱天宮建廟160周年　檢警聯手防黑制暴...鬥毆事件立即偵辦

台南登革熱疫情失控　藍軍重批光電板下積水無法可罰　

雲林企業誠信「廉曙環保綠能永續」論壇...產官學200人齊聚

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

科技新尖兵育成　竹市府攜手陽明交大推「AI職訓班」

強化消防員體適能　江信賢律師捐贈南消健身器材

文化平權+插畫藝術　198件國際作品台中療癒登場

東北季風將至　台東縣政府搶修卑南溪水覆蓋防制揚塵

紓壓講座教波麗士調適身心　求助減壓專家尋找源頭適時紓壓

仁寶聯手屏東大學共建量子運算中心　促進技術應用+人才培育

國家防災日　南消與玉井國小師生防災一起動起來！

通霄拱天宮建廟160周年　檢警聯手防黑制暴...鬥毆事件立即偵辦

台南登革熱疫情失控　藍軍重批光電板下積水無法可罰　

雲林企業誠信「廉曙環保綠能永續」論壇...產官學200人齊聚

耿揚名彙集40年經驗　出版《國際遊輪經營管理實務》

快訊／屏東科技公司「化學藥劑外洩」爆炸竄白煙！居民聞惡臭嚇壞

不忍了！IU公司槓上黃牛　非法交易演唱會門票直接除粉籍

屏東科技公司倉庫爆炸起火「20人受傷」！多人受困等待救援

陸劇驚見「AI演員」！超美臉孔神似Angelababy　網看呆：這是假的？

連假衝新店！「植覺市集」60攤免費逛　光雕秀、音樂祭卡司一次看

漁夫放生「136kg革龜」隔天捕獲破百斤鯧魚　嗨喊：龜哥給我好運

科技新尖兵育成　竹市府攜手陽明交大推「AI職訓班」

郭雪芙肌膚吹彈可破！秘密是嬌蘭全新蜂蜜修護黑白霜、皇家蜂王乳平衡油3G

AI股回神！台股翻紅　國泰投信總座估年底可望上看17500點

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

地方熱門新聞

金曲歌王攜手古典吉他跨界演出　他激喊：史上最犧牲的一次

陳冠廷喊出交通發展四大政策

民雄防詐隊成功組詐「假冒檢警」　　

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

五都地檢力查進口蛋台南靜悄悄

烤肉最佳拍檔　世客博推花蓮文旦+桃園黑毛豬

大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

2023台灣設計展在新北鶯歌登場

蔡易餘管碧玲討論外傘頂洲及布袋港淤積問題

牆上嗶嗶聲吵6hrs　廠商熱心助嬤

台南藍軍重批光電板下積水無法可罰　

白楊瀑布崩塌土砂遭沖潰縮小　初評危機解除

花蓮漂流木開放撿拾　販售先上網登錄免觸法

中彰投積極聯合取締噪音車成績超越其他區域

更多熱門

相關新聞

竹市失業勞工子女就學補助　即日起受理申請

竹市失業勞工子女就學補助　即日起受理申請

為減輕非自願離職失業勞工子女就學的負擔，勞動部補助112學年度第1學期失業勞工子女就學，自即日起受理申請，10月13日截止，郵寄申請者，以郵戳為憑；線上申請者，請於申請期間，於勞動部網站提出申請，逾期不受理。新竹市長高虹安提醒符合資格的勞工朋友，多加利用自然人憑證於線上申請，善用政府的協助資源，減輕經濟壓力，讓子女能夠安心就學。

竹市高齡運動指導培訓班開課　助中高齡者就業

竹市高齡運動指導培訓班開課　助中高齡者就業

竹市勞工趣味競賽　55隊逾700人參與

竹市勞工趣味競賽　55隊逾700人參與

挑戰人生下半場　竹市府辦理職前訓練班

挑戰人生下半場　竹市府辦理職前訓練班

竹市府陽明交大開AI與應用電子班

竹市府陽明交大開AI與應用電子班

關鍵字：

新竹市勞工處

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面