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宋濤見連勝文：願與國民黨共同堅持九二共識

▲▼宋濤見連勝文：願與國民黨共同堅持九二共識。（圖／記者趙禕攝）

▲宋濤與連勝文會面。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕、蔡紹堅／長沙－台北連線報導

國台辦主任宋濤與國民黨副主席連勝文22日在湖南長沙會面，宋濤表示，堅持九二共識、反對台獨，是兩岸關係和平的基礎，他們願意同中國國民黨和島內的政黨各界，有識人士來共同堅持九二共識，反對台獨。

宋濤在會面一開始首先傳達了中共總書記習近平對連勝文父親連戰的問候，接著提到，兩岸同胞是一家人，同文同種、同根同源，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，是民心所向、大勢所趨，任何事情都阻擋不了。

接著，宋濤引用了習近平的話指出，「兩岸關係和平發展，是兩岸和平、促進共同發展、照顧台灣同胞福祉的正確的道路，堅持九二共識、反對台獨，是兩岸關係和平的基礎。」

▲▼宋濤見連勝文：願與國民黨共同堅持九二共識。（圖／記者趙禕攝）

宋濤強調，他們願意同中國國民黨和島內的政黨各界，有識人士來共同堅持九二共識，反對台獨的政治基礎，來推動兩岸關係和平發展，促進兩岸同胞的心靈契合，共同創造中華民族偉大復興。

連勝文則感謝了宋濤及國台辦對他們的協助與照顧，接著說，「我在此第一要務也是必須代表我的父親（連戰），來轉達他對習總書記（習近平），還有很多在大陸這邊的老朋友的感謝，謝謝大家對他的關心。」

連勝文強調，誠如宋濤所講，這一次通過台辦，不管是中央也好、還是地方上的領導的協助，讓他完成了至少個人來講，生命的一些願望，「第一次到湖南，這是中國歷史上非常重要的地方。」

▲▼宋濤見連勝文：願與國民黨共同堅持九二共識。（圖／記者趙禕攝）

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