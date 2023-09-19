簽約投資272億！17屆武漢台灣周開幕　連勝文：兩岸經濟唇齒相依

▲ 第十七屆湖北武漢台灣周開幕式，兩岸超過900多人參加 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

第十七屆湖北武漢台灣周今（19）日在武漢開幕，兩岸聚集900多人參與大會，台商、台青等700多人。第一次來武漢的國民黨副主席連勝文也表示，對於湖北各類發展感到驚艷佩服，他也強調，「兩岸經濟唇齒相依，大陸經濟好，台灣經濟才好。」

湖北武漢台灣周因疫情中斷三年，今年首次再度舉行，同樣暫停3年的桃園-武漢兩岸航線也於昨18日恢復直航，國民黨副主席連勝文、商總理事長許舒博以及100多位台灣政商界嘉賓搭乘該航班，參與今日活動致辭。大陸方面出席致辭嘉賓有兩岸企業家峰會大陸方面理事長張平，中共湖北省委書記王蒙徽、大陸國台辦副主任潘賢掌。

▲大陸國台辦副主任潘賢掌 。（圖／記者任以芳攝）

王蒙徽指出，鄂台經貿合作有30多年的歷史，目前有3000多家台企落戶，投資總額超過340億美金。湖北當前擁有許多突破性發展，像是新能源與智能網聯汽車、生命健康、高端裝備、北斗等五大優勢產業。

他也指出，台灣在其中互相領域都具有資金、技術、人才等方面的優勢，只要繼續推動產業對接，雙方優勢互補大陸方面也會優化營商環境，持續抓好品牌政策的落實落地，幫助台商開拓發展的新天地。

潘賢掌指出，中共中央國務院關於經濟的逐漸探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見全文發佈，讓兩岸同胞未來的振奮充滿期待。這是中共中央國務院第一份專門去深化兩岸城鎮發展出台的文件，必將推動兩岸融合發展走深走實。

▲國民黨副主席連勝文 。（圖／記者任以芳攝）

首次來武漢的連勝文，人生第一次看到長江，對於新冠疫情後，台灣飛湖北直航恢復，來講都是非常滿意的事情。他也提到自己與湖北淵源很深，先祖最早就是湖北的文人，這也驗證兩岸民族情感有著深厚淵源。

看到湖北發展面貌，連勝文對於湖北宜昌各種高新產業、重工業發展，感到驚艷，「湖北的成就令人印象深刻、刮目相看、令人敬佩。」

連勝文也提及兩岸經濟，疫情結束之後，兩岸與全世界都各自面臨困難挑戰。台灣疫情之後，進出口貿易數據持續的下降，民間投資以及外部投資的數據不樂觀，青年就業也不理想。

他強調，「這些數據具體的背後明顯凸顯一件事情，海峽兩岸經濟『唇齒相依』，大陸經濟好，台灣經濟才會好。」中國國民黨基於「九二共識」以及反對台獨的基礎上，努力維護海峽兩岸和平。

▲商總理事長許舒博。（圖／記者任以芳攝）

商總理事長許舒博也和連勝文一樣，首次到武漢。他指出，「所有萬噸貨輪直接通過長江到達武漢，這裡具備航空、航運交通樞紐，經濟中心點。武漢將來絕對是華東地區最重要交通樞紐，也是最重要的一個訊息中心，所有經貿往來最重要的平台。」

許舒博特地向大陸方面建議，「希望中信銀行在上海、深圳、廣州、廈門、香港都有銀行，希望將來下一個落腳地就設在武漢，帶動經濟發展。」

開幕式現場，20個項目集中簽約，將有60個項目簽約，投資總額272.98億元人民幣。合作項目分布在湖北13個市州，包含電子信息類、精密製造類簽約項目佔比達50%，涉及現代農業、生物醫藥、文創教育等領域。

資料顯示，湖北·武漢台灣周長期深化鄂台兩地經濟社會融合發展。最新數據顯示，湖北累計註冊台資企業3029家，投資總額達341.95億美元。

▼湖北武漢台灣周簽約儀式 。（圖／記者任以芳攝）



