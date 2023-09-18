等三年！桃園-武漢今恢復直航　商總籲：盼全面開放兩岸觀光與航點

記者任以芳／武漢報導

受大陸疫情影響，桃園飛武漢航班全面停飛三年多，各界期盼之下，今(18)日上午10點多由大陸東航MU2087執行首班復航任務，不少台商以及台青搭乘復航直飛武漢的「首班機」，終於不用再從上海、成都等地轉機。商總理事長許舒博受訪時也向台灣政府呼籲，期待兩岸能盡快「雙向」恢復觀光旅遊，這樣對台灣餐飲業、觀光產業才會來另外一波的商機。

2020年1月23日，因新冠肺炎疫情，台灣全面暫停台灣往返武漢的4家航空公司12班航班。今年疫情結束後，台灣方面遲遲拖延恢復航點，歷經數月，在兩岸相關單位多方努力斡旋協調，最終達成復航。

▲連勝文、許舒博搭乘桃園-武漢復航首班機 。（圖／記者任以芳攝）

今天首班機由大陸東航MU2087執行復航任務，於上午10時10分從桃園機場起飛，13時26分降落湖北武漢天河機場。國民黨副主席連勝文、商總理事長許舒博以及100多位台灣政商界嘉賓乘坐該航班，同時受邀出席第十七屆「湖北·武漢台灣周」。

搭乘復航首班機的商總理事長許舒博，是一手促成桃園-武漢恢復直航主要推手，多次向陸委會以及相關部門溝通，最後促成直航時間落在今天18日正式復航。

▲許舒博呼籲盡快開放兩岸觀光才有效益 。（圖／記者任以芳攝）

由於兩岸直航尚未全面恢復，許舒博受訪時也表示，「台灣旅遊經濟今年要突破600萬人次，目前為止只有400萬。假使沒有開放大陸，光靠東北亞、東南亞的旅遊，事實上還是不足。」

他也指出，還是期待兩岸能盡快「雙向」恢復觀光旅遊，這樣對台灣餐飲業、觀光產業才會來另外一波的商機。

談及台灣選舉情勢，許舒博回應，「希望雙方坐下來好好談，整合一組人選，對於選戰才有可看性，假使不願意整合，恐怕就是沒辦法了。」

《東森新媒體ETtoday》記者追問，「台灣商界擔憂嗎？」許舒博則說，商界期望不管將來誰當選，希望重視台灣工商業聲音，讓商業界傳達更多訊息。「經濟是一切主體，台灣沒有經濟一切都是零。」

▼武漢台商十分開心直航復航，終於不用從上海、成都轉機。（圖／記者任以芳攝）

許多台商反應兩岸直航航點太少，期盼能早日復航。台灣工商建研會監事長王伯綸受訪時也說出自己親身經歷，上個月參加湖北恩施活動，一大早從台灣坐第一班飛機到廈門，再轉機到武漢，最後再轉飛到恩施，整整花一整天的時間。

王伯綸說，桃園飛武漢恢復直航，真的方便湖北2000多家台資企業，以及求學台青，包括旅遊上面時間、經濟成本都有很大的幫助，也是這是重新首航重大意義。

他也呼籲，「開通以後，希望除了東航以外，南航、華航共襄盛舉，促進兩岸經貿交流，以及團體旅遊航線對經濟都是有加分。」

▲陸籍航空先恢復部分兩岸直航點，我國籍航空保守觀望。 （圖／記者任以芳攝）

疫情爆發後，台灣方面把兩岸61個航線，三年來限縮到剩下北京、上海、成都、廈門。直到年初大陸終結疫情，陸委會拖延一段時間才宣布3月10日起，多開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航點，由兩岸航空公司依據客運需求進行準備及兩岸主管部門的協調安排。實際上，雙方協商進度十分緩慢。

上個月陸委會考量「對等」，宣布兩岸觀光客分別日限2千人措施，引起台灣旅行社抱怨，根本是無效觀光政策，因為沒有觀光客來返兩岸，更別提全面恢復兩岸61條航線。

不願具名台灣觀光業者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，桃園飛武漢重新恢復直航已經非常難得，畢竟武漢台商數量較少，珠三角、江浙滬台商群體較多，預估到年底兩岸全面恢復直航可能性不大。

他也透露，「依照現行兩岸觀光政策，台籍航空公司也只能保守觀望，一切得看盈利狀態，主要還是兩岸觀光客人數太少。最終就是陸籍航空先執行兩岸直航任務。」

▲東航今天恢復桃園-武漢直航班機。（圖／台商提供）

據悉，大陸東航武漢-台北往返航線按計劃每週一、每週四執飛兩班，航班號為MU2087/2088，去程計劃15:05從武漢起飛，17:30到達台北桃園機場；返程計劃18:40從台北桃園機場起飛，21:20到達武漢。

東航武漢公司自2008年開通武漢-台北桃園航線以來，共計執飛2200多班，運送旅客30余萬人次。先後開通武漢-高雄、武漢-台南航線。