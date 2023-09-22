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湘台會開幕　宋濤：兩岸經濟合作發展「離不開和平穩定」

▲▼湘台會開幕,宋濤,連勝文,李政宏。（圖／記者趙禕攝）

▲湘台會開幕。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕、蔡紹堅／連線報導

「2023湘台經貿交流合作會」（湘台會）22日上午在湖南長沙開幕，國台辦主任宋濤在致詞時強調，兩岸經濟合作健康發展離不開和平穩定的大環境，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）為島內企業和民眾帶來了實實在在的利益，但民進黨當局卻違反了相關條款，「兩岸關係處於一個關鍵的時刻，面臨重要的抉擇，希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊。」

國台辦主任宋濤表示，兩岸經濟合作健康發展離不開和平穩定的大環境，2010年6月，兩岸在九二共識基礎上簽署了海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA），這是為推動實現兩岸經濟關係正常化達成的制度性安排，為島內企業和民眾帶來了實實在在的利益。

▼國台辦主任宋濤。（圖／記者趙禕攝）

▲▼湘台會開幕,宋濤,連勝文,李政宏。（圖／記者趙禕攝）

宋濤指出，但是，民進黨當局違反ECFA的相關條款，對大陸採取嚴苛的經貿限制措施，「我們支持大陸主管部門結合對台貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究終止或者部分終止ECFA下給予台灣產品的關稅優惠。」

宋濤強調，當前，民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁，嚴重的危害台海的和平穩定，嚴重的損害兩岸同胞的切身利益，兩岸關係處於一個關鍵的時刻，面臨重要的抉擇。

宋濤還說，希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，旗幟鮮明的堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力的干涉，與大陸同胞攜手推動兩岸關係的和平發展，融合發展，建設兩岸同胞和和平安寧的幸福家園，共創中華民族偉大復興的美好未來。

▼國民黨副主席連勝文。（圖／記者趙禕攝）

▲▼湘台會開幕,宋濤,連勝文,李政宏。（圖／記者趙禕攝）

國民黨副主席連勝文也出席了活動，他在致詞時表示，這是他第一次來到湖南，湖南是他一直所嚮往能夠拜訪的地方，他大學聯考時，本來中國地理可以拿滿分，但有一題是關於湖南的物產方面，他漏了一樣，最後沒有拿到100分，「為什麼？因為湖南的東西真的太多，物產真的是非常豐隆。」

連勝文提到，湖南對於中國國民黨而言，在抗戰的歷史上具有神聖的地位，每一場可歌可泣的戰役，湖南的居民用自己的身體及鋼鐵般的意志捍衛當時的中國，構築了一個鋼鐵的血肉的長城，也捍衛了國家，終究在經過了艱苦的過程當中，擊敗了帝國主義的侵略。

連勝文還說，他認為湖南與台灣之間，無論是在傳統製造業，農業、工業、高新技術產業，特別是生物科技或者醫療保健方面，還有農產品這方面，都還存在合作及發展的機會，「現在兩岸之間最重要的大事就是要把經濟搞好，我們要全力的來復甦我們民族的經濟與活力。」

連勝文並強調，中國國民黨也必將基於九二共識以及反對台獨的基礎上，與大陸的朋友共同合作，雙方一起來保障台灣海峽的和平穩定，同時一起努力來促進兩岸和平、雙贏、互惠的這樣一個遠大的目標。

▲▼湘台會開幕。（圖／記者趙禕攝）

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