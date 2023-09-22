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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平批民調低、要棄保　于美人反嗆：只知道不擇手段操弄選舉

▲鍾小平幫彭淮南澄清 。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨台北市立委參選人鍾小平。（圖／記者劉昌松攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

日前國民黨台北市立委參選人鍾小平接受專訪時，批投入同選區的無黨籍立委參選人于美人民調只有「10幾％」，又是「白皮綠骨」，接著還誇口將會「揭發」于美人的真面目，並進行「棄保」操作。近日鍾小平又委託「TVBS民調中心」進行民調，結果顯示，鍾小平支持度為33％，民進黨的吳沛憶為29％，而于美人則獲得20％的支持度，對此，于美人今（22日）在臉書批鍾小平，不懂是什麼樣的政黨會提名一位「只知道不擇手段操弄選舉」的人。

于美人認為，鍾小平一向熱衷民調，從國民黨黨內初選多次極大爭議的民調，到提名後洋洋得意自誇領先者，于美人質疑鍾小平甚至憑空捏造，口出狂言要打擊民調只有10%、15%的她，口無遮攔的要操作棄保達成勝選？

于美人批，她不懂是什麼樣的政黨，最後會提名一位「只知道不擇手段操弄選舉」，沈醉在運用犯規戰術的運動選手？認為鍾小平甚至完全不理會體育精神，只想靠小動作贏球？

鍾小平一再提到于美人的民調只有10%、15%，于美人說，鍾小平最近莫名其妙公佈某媒體機構全市話的民調結果，她得到20%，這遈是今年五月從「零」開始的她，到今天是「結結實實的20%！」這讓她幕僚團隊中的7位年輕人感到振奮，「面對歷史悠久，組織強大的兩大軍團，短短五個月，我們就做到這樣的成果」。

于美人最後強調，雖然鍾小平看到的是不值一提冷冰冰的20%民調，但她看到的卻是強大能量，「現在正在成長的足以推倒兩大政黨的20%」。

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