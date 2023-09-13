「好友」讚高虹安美又可愛　曾被勸和李忠庭分手反應曝

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長高虹安爭議連環爆，國民黨台北市議員鍾小平表示，他和高是好朋友，高是美女、很可愛；有一位媒體界大老3、4年前就勸高，「妳要不要跟妳男友分手」？當時高就有點尷尬、微笑。他向高喊話「靜下心來，別再往下墜！」

▼高虹安12日開庭，一旁為新竹市政府發言人徐千晴。（圖／記者屠惠剛攝）



鍾小平12日在《新聞面對面》政論節目指出，他談談高虹安的人設，她很可愛、笑點極低，講什麼笑話都笑，是很開朗、好相處一個人，「那時候我跟她有點小熟」。

「我想說美女一定不會跟美女在一起」，鍾小平說，高虹安算長得漂亮，她要凸顯自己很美嘛，那時候她打算辦聯誼，包括她的立委辦公室助理及他的議員服務處助理，「她說，我跟你講喔，我們辦公室每個都是美女。我那時候想說，妳少吹牛了。」他提到，之後看到徐千晴、公衛文「王郁文」，是有點後悔了，因為聯誼沒辦成。

▼鍾小平稱讚高虹安是美女、笑點很低。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



鍾小平表示，自己不認識李忠庭，但要譴責李，「今天高虹安對你多好，你憑什麼在永齡基金會一個月領50萬，領了50萬應該要安分了吧？弄這麼多事情出來。你女友當了立委、市長，以前在鴻海是副總又兼大數據主任，你應該要珍惜這感情，要幫助她，而不是成事不足，敗事有餘，搞一些壞事。」

鍾小平指出，當然高虹安要負最大的責任，可是李忠庭在旁出一些餿主意，也壞了不少事；有一位媒體界大老3、4年前就勸高，「妳要不要跟妳男友分手」，當時高就有點尷尬、微笑。他向高喊話，「我覺得我們是好朋友」，要高靜下心來，別再往下墜。

對於爭議連環爆，高虹安12日表示，很抱歉占用媒體版面，相關單位都已進入調查階段，自己也出示相關證據，並有發聲明跟大眾說明，現在只希望大家可以回歸政策討論，而不是讓她的私人事情占用版面。

▲▼鍾小平要高虹安「靜下心來，別再往下墜！」（圖／資料照／記者林敬旻攝）



▼高虹安男友李忠庭。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

