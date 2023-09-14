宣布請辭國民黨內2職務　應曉薇籲鍾小平：辭議員以示決心

▲台北市議員應曉薇針對參選中正萬華立委，即未來是否參選到底一事說明。（圖／記者袁茵攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨中常會通過提名台北市立委第五選區（中正、萬華）參選人，由現任市議員鍾小平出線，但市議員應曉薇質疑民調不公，揚言報備參選到底。應曉薇14日表示，國民黨內罔顧民意、背棄選民，她要請辭中央委員和中央評議委員職務，並呼籲鍾小平應辭掉議員，並宣誓未來不參選議員，以示對立委勝選的決心。

應曉薇表示，由於國民黨內罔顧民意、背棄選民，她要請辭中央委員和中央評議委員職務，認為黨內選舉程序應該更加透明和公開，以維護公信力。此外，應曉薇也質疑，黨中央真的在意選情嗎？真的在意下架民進黨嗎？如果在意就不會一路暗助三進三出國民黨，連議員都差點落選的鍾小平。

應曉薇指出，鍾小平當初在前立委林郁方立委選舉時，帶著前立委林昶佐跑，拖累中正萬華區的立委選舉，後又為回國民黨挽回自己形象而「搶罷昶」，失敗後又抹黑真正操盤罷昶的台北市黨部主委黃呂錦茹。她開轟，遭鍾小平中傷誹謗的不只這些「終身的忠誠黨員」，建議鍾小平應辭掉議員，並宣誓未來不參選議員，以示對立委勝選的決心。

應曉薇也質疑台北市議員郭昭巖，希望他能夠以愛黨愛國為基礎，而不是攻擊異己。她指出，郭昭巖曾在社交媒體上貼出「賴清德支持者教戰手冊」，但在應曉薇提出質疑後刪除了這些內容，而郭則在過去13年中，不斷攻擊她。

應曉薇強調，為了無愧選民給她選區第一名高票殊榮的交代，願意分享對政治有興趣的後輩，不管面對多麽惡質的選風，例如謊報年齡獲得年輕加權、文宣預知民調題目教戰守則，都「始終要相信自己」。若配合「民調謊咖」只會讓自己的人格沈淪，誤導年輕人「成功要學會說謊」，並鼓勵後進未來碰觸「妨礙投票公正」情事要勇於舉發勿縱容惡習毀傷民主。

最後，應曉薇提到，當天是她的生日，許下了三個願望，祝福國泰民安、風調雨順，並希望「親君子遠小人」。至於鍾小平，他在接受電訪時表示「不予回應、我沒評論」。