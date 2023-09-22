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2023蘭陽媽祖文化節啟航　上百船載逾千信眾海上遶境

記者游芳男／宜蘭報導

「2023蘭陽媽祖文化節」大型海陸遶境活動自今(22)日起自南方澳啟航，百艘船隊恭迎媽祖登船，逾千人信徒隨駕出海巡香，活動連續3天（農曆8月8日至8月10日）盛況可期。在總指揮船指揮鳴笛聲下，遶境船隊由媽祖領路自南方澳出航，海巡署新竹艦等船艦亦噴水祈福並全程護航，展開首日的海上遶境。

▲▼「2023蘭陽媽祖文化節」大型海陸遶境活動自今(22)日起自南方澳啟航。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼「2023蘭陽媽祖文化節」大型海陸遶境活動自今(22)日起自南方澳啟航。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼「2023蘭陽媽祖文化節」大型海陸遶境活動自今(22)日起自南方澳啟航。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼「2023蘭陽媽祖文化節」大型海陸遶境活動自今(22)日起自南方澳啟航。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「2023蘭陽媽祖文化節」海上繞境前的22日清晨，宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德與南天宮主委林棋山等人，率領大批信眾進行啟駕科儀，向媽祖稟告活動開始，祈求風調雨順、縣境平安。隨後媽祖與眾神尊，在大批眾信簇擁下正式起駕，現場民眾雙手合十恭送媽祖，鑼鼓喧天、炮聲不斷，3天2夜的海陸遶境活動自此展開。與此同時，南方澳第3漁港前擠滿上千信眾，登船為媽祖護駕。

▲▼「2023蘭陽媽祖文化節」大型海陸遶境活動自今(22)日起自南方澳啟航。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼「2023蘭陽媽祖文化節」大型海陸遶境活動自今(22)日起自南方澳啟航。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

百艘媽祖船隊在總指揮船鳴笛後啟航，北上遶行龜山島內圍，於頭城鎮竹安河口外海舉辦海上祈福科儀，續與來自頭城地區的船隊在海上會合接駕，船隊護送媽祖至烏石港登陸，舉行海陸會香科儀，接續展開為期2天半的陸巡遶境。

宜蘭縣長林姿妙表示，今年首度開放全台民眾報名參加遶境，報名格外踴躍，現場船隊滿載參加信眾熱鬧出航，信眾因為能隨著媽祖「乘風海上」雀躍不已。縣政府也精心規劃眾多獨家限定好康，歡迎民眾今日11點至13點到烏石港集章趣服務台領取集章卡，遶境沿途集滿5個紀念章，第3天即可於天照宮兌換「活動紀念帽」1頂，數量有限，送完為止，歡迎這3天大家作伙來宜蘭「迎媽祖 保平安」。

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