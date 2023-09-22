高雄馬路驚見超巨噴泉！工人直接「肉身堵洞」　釀禍原因曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區鳳松路一處馬路，昨（21日）突然驚見噴泉，現場疑似自來水爆管，瞬間大量清水不斷湧出，也造成路面嚴重積水，更有民眾拍下現場工人無奈「肉身堵洞」的畫面。對此，台水公司澄清，現場是進行送水幹管接頭滲漏維修，但開孔後才發現上游端閥門關不起來，目前先將管內水量抽除，今日將安排工程止漏。

▲高雄馬路驚見巨大噴泉，現場工人直接「肉身堵洞」，誇張畫面曝光。（圖／翻攝記者爆料網）

昨日有民眾在鳳松路直擊，大馬路上竟然出現噴泉，大量清水不斷湧出，更溢流到路上，現場一名工人先是拿著鐵皮柵欄壓住噴水處，結果壓不住大量的水流，最後乾脆直接整個人坐在洞口，試圖「肉身堵洞」。

▲現場施工抽除管內清水，以進行內管修復。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，台水公司第七區管理處表示，拷潭給水廠21日上午9時，在高雄市鳳山區鳳松路進行送水幹管特殊接頭處滲漏維修，先是在鋼管上開孔，再進入管線內部修復。但開孔後發現，上游端閥門關不起來，瞬間導致管內大量清水外溢，造成鄰近路面積水。

台水表示，這並非是管線爆管，後續已緊急調派人力調整送水幹管相關閥門，昨下午2點已有效減少外溢水量，路面已無積水情形。

台水指出，該管為主要大管徑供水管，管內水未抽空前無法作業且有危險，需抽水排空後才能繼續作業，預計至22日清晨始能抽完排空。另外修理管材需自台中調度，22日上午可運達工區現場，於管內水排空後可立即執行內管修復作業，當日中午完成後立即進行灌漿作業，待23日上午灌漿混凝土達工作強度後，進行AC面層鋪設， 23日中午左右可完成修復通車。

高雄市政府副市長林欽榮表示，依高雄市道路挖掘管理自治條例規定，水公司於搶修過程中應落實辦理維護公共安全、交通秩序及環境清潔；並應遵守道路交通、職業安全衛生及環境保護等相關法令規定。

高雄市政府工務局長楊欽富則請挖管中心責成水公司再加強支援人力工地戒護交維及夜間警示作業，挖管中心並已派員24小時持續監控以確保水公司該搶修作業盡速完成，除現場有指揮人員指揮交通外並請經過用路人注意現場交通，確保行車順暢及安全。



