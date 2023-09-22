勤億蛋品稱拿「巴西蛋」做品質測試　游淑慧疑：為何大量購入？

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

蛋品大廠「勤億蛋品科技股份有限公司」遭爆今年6月到9月曾購買進口巴西蛋，對於外界矚目流向，「勤億蛋品」今早發出聲明，指均儲存在庫，做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，強調「並未挪作他用」；但台北市議員游淑慧質疑，「若是前期品質測試，為何要月月購，還購入這麼大量？」

「勤億蛋品」今日發布聲明表示，因應農業部要求，向中央畜產會收購1萬2005箱巴西蛋品，與400桶冷凍液蛋；另有4680箱受中央畜產會委託加工，製成冷凍液蛋並依需求交付。「本公司所收購之巴西蛋品（已全數製成冷凍液蛋）均儲存在庫」做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，業者強調「並未挪作他用」，而近日亦經相關單位查核相關數字及符合食安法規無誤。

游淑慧今日在臉書發文認為，這個聲明有點不符合常理，怎麼可能1萬2005箱巴西蛋品買來後就一直庫存？她指出，「勤億蛋品」6月購入了83萬8080顆，7月購入348萬3720顆，8月購入了101萬0880顆，9月購入67萬3920顆，質疑「如果是前期品質測試，為何要月月購，還購入這麼大量？」

游淑慧表示，這次的進口巴西蛋之亂，最大的責任就在農業部跟畜產會，大家可以理解業者其實很無辜，但是買了就買了、用了就用了，還是希望業者能誠實告知蛋的流向。

她說，今天早上陸續有很多婆婆媽媽打來辦公室向她請託，一定要繼續追查巴西蛋的流向，因為他們都在大賣場買履歷蛋，沒想到也會中標，現在都不知道該上哪買蛋。游淑慧強調，蛋是民眾生活必須品，早餐幾乎都會吃到，呼籲業者跟農業部、畜產會誠實告知巴西蛋的真正流向。