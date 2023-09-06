再次結婚太開心！人妻借31萬「回娘家報喜」　一走就消失

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義人夫阿福（化名）與妻子妮妮（化名）在2018年12月間再次結婚，隔年9月妻子說要返回娘家告知喜訊，並借了1萬元美金（約新台幣31萬元），沒想到人就這樣一去不回，他等了4年都沒有結果，最終選擇向法院訴請離婚，並在日前獲得法官裁准離婚。

▲阿福與妮妮再次結婚，對方卻在返回越南娘家後拒絕回台。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿福在判決書中主張，他與妮妮在2018年12月20日再次結婚，婚後妻子說要返回娘家告知喜訊，於是向他借貸1萬元美金後返回越南，之後卻行蹤不明，只能透過LINE聯繫，他多次聯繫要求返家都遭到無視，連他的母親離世也不回來，考量到夫妻倆已經沒有破鏡重圓的可能，因此決定向法院訴請離婚。

妮妮經過法院合法通知並未出庭（應受送達處所不明），也未提出任何書狀聲明或陳述。

嘉義地院法官依職權查詢，確認妮妮自2019年9月29日出境之後，就再也沒有入境台灣的紀錄，這段期間她曾向阿福傳訊息表明想要離婚，考量到兩人主觀上都已經無意維繫婚姻，近年來更是全無聯絡，確實有難以維持婚姻之重大事由，且可歸責於女方，最終裁定准許男方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。