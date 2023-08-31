涉吞6.9億善款買房產　何明德行善團負責人夫婦各判6年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

何明德行善團負責人陳美智及丈夫蕭豐彥，被指控從2002年至2020年間侵占善款，不法所得高達6.9億元。嘉義地院昨日（30日）審結，依共同犯公益侵占罪、違反洗錢防制法判處夫妻倆各6年2個月有期徒刑。對此，陳美智表明會提出上訴。

▲圖為檢調人員當時對行善團辦公室進行調查的畫面。（圖／記者翁伊森翻攝）

何明德行善團過去因為在國內各地協助造橋行善，獲得不少民眾讚賞，然而，現任負責人陳美智（何明德的女兒）及丈夫蕭豐彥，卻被指控在2002年至2020年間利用造橋、鋪路、施棺等名義，侵吞民眾的捐款，而且為了掩飾金錢來源及去向，他們將款項以家人的名義，分散購買總價達6億9570萬6401元的金融商品、高額保險、不動產，或是存入私人帳戶。

嘉義地檢署接獲調查局嘉義市調查站報告，歷經數波搜索、傳喚及比對相關事證，認為陳美智、蕭豐彥犯罪事證明確，因此在2021年7月間依違反洗錢防制法、刑法公益侵占罪嫌將兩人起訴。

嘉義地院法官表示，陳美智與負責處理財務的蕭豐彥聯手，先是透過各種管道向大眾收取善款，扣除實際造橋等行動的費用之後，卻將帳戶內剩餘的善款挪為私用，還透過家人名義隱匿，違反洗錢防制法，考量到夫妻倆是利用大眾的愛心，加上公益侵占時間將近20年，金額高達6.9億元，30日依共同犯公益侵占罪、違反洗錢防制法，各判處兩人6年2個月有期徒刑。

對於判決結果，陳美智喊冤並表明會提出上訴。

▼何明德行善團曾在國內各地協助造橋行善。（圖／記者翁伊森翻攝）