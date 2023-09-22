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日英義合作研發下一代戰機　外媒曝「總部將設在英國」

▲▼日本拍板與英國和義大利共同研發新世代戰機。（圖／翻攝日本防衛省）

▲日本、英國和義大利共同研發新世代戰機，總部曝光「將設在英國」。（圖／翻攝日本防衛省）

文／中央社

路透社報導，根據4名日本消息人士，攜手研發下一代戰機的日本、英國和義大利，打算選擇英國做為相關計畫總部。這讓倫敦在這項計畫處於最重要地位。這項計畫日後也可能擴大成員，納入其他國家。

英國與日本同意聯合研發戰機，並在2035年前推出新一代戰機後，兩國去年12月又與義大利達成「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）協議，共同打造新一代戰鬥機。

3名熟悉內部討論狀況的消息人士透露，日本和英國將主導計畫的設計和製造部分。由於倫敦在噴射戰機研發領域擁有更深入、更近期的經驗，可望在這項計畫扮演領導角色。

一名不具名消息人士透露，「總部會設在英國，但為了平衡，將由來自日本的人領導」。

日本防衛省採購局透過電郵回覆路透社詢問時表示，「目前還在討論總部地點，無法就相關問題置評」，並強調下個財政年度才會擬訂戰機發展架構。

英國國防部表示，因總部地點尚未敲定，不願置評。路透社也未聯繫到義大利政府官員置評。

路透社3月曾報導，義大利預計支付約1/5的整體開發成本，但義大利政府駁斥「純屬揣測」。

此外，英國「金融時報」上月報導沙烏地阿拉伯極力想加入這項計畫。義大利防衛及航太集團李奧納多（Leonardo）上週表示，沙國確實可能加入，但不會是核心夥伴。

3名消息人士說，沙國可能在GCAP扮演較有限的角色，因為這將為預計耗資數百億美元的計畫帶來資金和利潤豐厚的市場。

阿拉伯聯合大公國也表態有意加入GCAP。

英國國防部未來空戰計畫主管官員博森（Richard Berthon）上週表示，已與沙烏地討論加入的可能性，但尚無結論。

另一名義大利國防部消息人士則稱，「在倫敦已談好了，沙烏地可能稍晚加入」。

英國將由英國航太系統公司（BAE Systems Plc）代表加入GCAP計畫，日本則將委託三菱重工業，其他廠商包括歐洲飛彈製造商MBDA和日本三菱電機公司（Mitsubishi Electric Corp）。

戰機發動機部分則由英國勞斯萊斯集團（Rolls-Royce PLC）、日本IHI公司和義大利Avio Aero負責。

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