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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英國貿易特使訪台　聚焦再生能源

▲▼英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester）來台訪問一周。（圖／英國在台辦事處提供）

▲英國對台貿易特使福克納勳爵訪問台灣。（圖／英國在台辦事處提供）

記者呂晏慈／台北報導

英國與台灣今年7月正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），英國在台辦事處今（21日）表示，英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester）來台訪問一周，以強化台英貿易與投資關係，並深化雙邊經濟與文化交流。

英國在台辦事處表示，英國和台灣在今年7月已針對新的台英「深化貿易夥伴關係」展開官方層級會談，協商領域包括能源與淨零碳排放、數位貿易和雙向投資。台英雙邊都共同立下在2050年前實現淨零碳排放的目標，近20年來並持續在再生能源開發和氣候轉型領域交流合作。

英國在台辦事處說明，福克納勳爵此次將率領英國10家再生能源企業，參加明天第18屆台英再生能源交流會議，分享英國在離岸風電開發、運維以及浮式風電發展的最佳實務經驗，以及在低碳氫能、碳捕集與封存、智慧電網相關新興技術。他還將到澎湖分享英國的再生能源經驗，並於26日出席台英學研交流—淨零轉型的關鍵策略及挑戰論壇，強化台英在邁向淨零碳排放的公正與永續轉型上之雙邊研發合作。

此外，英國在台辦事處表示，此次訪台期間，福克納勳爵將在9月25日拜會總統蔡英文，與經濟部長王美花討論台英經貿合作，並和英國政府獎學金（Chevening Scholarships）的台灣支持夥伴及歷屆獎學金得主們，一起慶祝英國政府成立該獎學金屆滿40週年。他也將在台北市英僑商務協會主辦的2023年度優良企業貢獻獎頒獎典禮上，發表專題演說。

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