每罵必出征！他指「台灣2驕傲」不容外國人批評　鄉民站隊激辯

▲鄉民指出，台積電及台灣美食已成為台灣人的「信仰」，任何負評都會讓台人「爆炸」。（示意圖，鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

台灣吸引了許多外國朋友來旅遊或定居，他們對台灣的印象也不盡相同，但有些話題似乎是台灣人的敏感神經。一名網友發文探討，外國人只要批評台積電和台灣美食，就會激怒台灣人，引起鄉民站隊激辯。

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原PO在PTT上發文分享自己的觀察，他認為台積電是台灣人的驕傲，被譽為「護國神山」，在全球半導體產業中佔有領先地位，不少人自傲「台積電世界第一、宇宙第一，拳打三星、腳踹AMD、INTEL」，對台積電有一種信仰般的崇敬，認為「台積電是神聖的、不容被侵犯」，任何對台積電不利的言論都會被視為「褻瀆」，不容許任何批評。

另外一個容易惹火台灣人的話題則是台灣美食，如果有外國網紅或藝人評價台灣食物「普普通通」，就會立刻遭到台灣網友出征：「說三小」、「台灣美食世界第一」、「你懂吃嗎」；原PO認為這讓許多外國友人不敢說出真實的感受，只能稱讚台灣食物超好吃。

貼文曝光，引起許多網友熱烈討論，不少人紛紛不同意原PO的觀點，覺得台灣人沒有那麼玻璃心，「我就完全不會爆炸，爛地方有什麼好辯解」「只有自卑仔才會在意，不要講的大家都很敏感」「只有你這麼覺得吧？中國人才易玻璃心爆炸」，部分網友認為美食部分「只有台南美食仔整天崩潰而已」「說GG會怎樣嗎？根本沒人在乎」「我根本不在意台積電怎麼樣」。

可是也有鄉民贊同原PO觀點，認為台灣美食過譽，「美食根本就無感，外國人最愛的就是超商而已，超商食物就算美食了」「台灣食物真的很一般，吹捧的太誇張」「主要是台灣自己吹太凶，什麼美食王國，結果外國人來吃發現都是一些夜市小吃」。

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