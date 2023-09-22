　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每罵必出征！他指「台灣2驕傲」不容外國人批評　鄉民站隊激辯

鄉民指出，台灣有2大驕傲不容外國人批評，否則就會被網友出征。（示意圖，本刊資料照）

▲鄉民指出，台積電及台灣美食已成為台灣人的「信仰」，任何負評都會讓台人「爆炸」。（示意圖，鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

台灣吸引了許多外國朋友來旅遊或定居，他們對台灣的印象也不盡相同，但有些話題似乎是台灣人的敏感神經。一名網友發文探討，外國人只要批評台積電和台灣美食，就會激怒台灣人，引起鄉民站隊激辯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在PTT上發文分享自己的觀察，他認為台積電是台灣人的驕傲，被譽為「護國神山」，在全球半導體產業中佔有領先地位，不少人自傲「台積電世界第一、宇宙第一，拳打三星、腳踹AMD、INTEL」，對台積電有一種信仰般的崇敬，認為「台積電是神聖的、不容被侵犯」，任何對台積電不利的言論都會被視為「褻瀆」，不容許任何批評。

另外一個容易惹火台灣人的話題則是台灣美食，如果有外國網紅或藝人評價台灣食物「普普通通」，就會立刻遭到台灣網友出征：「說三小」、「台灣美食世界第一」、「你懂吃嗎」；原PO認為這讓許多外國友人不敢說出真實的感受，只能稱讚台灣食物超好吃。

貼文曝光，引起許多網友熱烈討論，不少人紛紛不同意原PO的觀點，覺得台灣人沒有那麼玻璃心，「我就完全不會爆炸，爛地方有什麼好辯解」「只有自卑仔才會在意，不要講的大家都很敏感」「只有你這麼覺得吧？中國人才易玻璃心爆炸」，部分網友認為美食部分「只有台南美食仔整天崩潰而已」「說GG會怎樣嗎？根本沒人在乎」「我根本不在意台積電怎麼樣」。

可是也有鄉民贊同原PO觀點，認為台灣美食過譽，「美食根本就無感，外國人最愛的就是超商而已，超商食物就算美食了」「台灣食物真的很一般，吹捧的太誇張」「主要是台灣自己吹太凶，什麼美食王國，結果外國人來吃發現都是一些夜市小吃」。

【ETStar開課了】
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）
步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399


更多鏡週刊報導
正妹學霸棄台大電機改選「某科系」　錢途看好年薪破300萬
重慶前首富曾擁480億身家　親揭捨豪宅入住養老院原因
不怕買到過期蛋　營養師傳授5「撇步」變挑蛋達人

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
高雄馬路驚見超巨噴泉！　工人直接「肉身堵洞」
騎士闖紅燈遭拖行10m輾斃！　驚悚畫面曝
快訊／邱國正坦言「最近敵情蠻異常」
快訊／進口蛋液標台灣「不罰農業部」！　薛瑞元：誰標的就罰誰
快訊／陳建仁道歉了！
男星靠「1抗漲蔬菜」減肥16公斤！　瘦身菜單被翻出
國1嚴重車禍！5車擠壓變形　1人死亡
「倒奶主播」坐旁邊！　她眼神停留被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東北風佔場！降雨預測出爐　今年「首波東北季風」 可能下周出現

一早拿到iPhone 15 Pro！他曝「差20克有感」：開門10幾分就拿到

好市多會員排隊等iPhone 15！「一排小板凳」照片曝

「熱帶擾動+入秋首波東北季風」2大變數亂中秋　專家曝觀察關鍵

呂捷告急！理工男帶機器人搶飯碗 　不想輸狂出險招

每罵必出征！他指「台灣2驕傲」不容外國人批評　鄉民站隊激辯

民眾黨稱「官方認進口蛋冷鏈保存不當」　農業部否認：絕對沒說

普悠瑪出軌車廂5年後尋獲碎骨！家屬找到比檢調多　痛心：應檢討

網傳眼科醫師不做近視雷射！他一句話打破傳說　啦啦隊女孩也來了

138字還原「李昂博愛座」現場　當事女乘客曝：她氣色比我好很多

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

台中嬤斑馬線上被撞輾慘死！女駕駛嚇壞...蹲地「雙手合十」拜拜

東北風佔場！降雨預測出爐　今年「首波東北季風」 可能下周出現

一早拿到iPhone 15 Pro！他曝「差20克有感」：開門10幾分就拿到

好市多會員排隊等iPhone 15！「一排小板凳」照片曝

「熱帶擾動+入秋首波東北季風」2大變數亂中秋　專家曝觀察關鍵

呂捷告急！理工男帶機器人搶飯碗 　不想輸狂出險招

每罵必出征！他指「台灣2驕傲」不容外國人批評　鄉民站隊激辯

民眾黨稱「官方認進口蛋冷鏈保存不當」　農業部否認：絕對沒說

普悠瑪出軌車廂5年後尋獲碎骨！家屬找到比檢調多　痛心：應檢討

網傳眼科醫師不做近視雷射！他一句話打破傳說　啦啦隊女孩也來了

138字還原「李昂博愛座」現場　當事女乘客曝：她氣色比我好很多

台灣高通傳裁員　竹科：未收到申報但「9月已逾40家裁員」

1年被請喝22次花酒！士官長2大過汰除　怕拿嘸退休俸提告慘敗

東北風佔場！降雨預測出爐　今年「首波東北季風」 可能下周出現

高雄馬路驚見超巨噴泉！工人直接「肉身堵洞」　釀禍原因曝光

麥當勞漢堡放3年完全沒發霉　「堅硬如石」用鐵鎚才能砸開

投資1200萬買股票賺差價　男要匯款遭阻止

台灣民意基金會：雞蛋釀「民意海嘯」衝擊選情　56.7％不滿陳吉仲

日本博愛座「手機要關電源」　歐陽靖揭當地人觀念：不是給人休息的

水泥工藥頭住無尾巷難攻堅　警擔心滅證10mins破門逮人躲牆腳

鄉林4.2億買斗六1916坪地　在地估：將衝破房價天花板

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

生活熱門新聞

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

餐廳寫no English mean　全場笑翻

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

中秋烤肉「1食材」恐害心血管猝死　一圖揪出元兇

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

東北風到！今明3區域有雨

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

雞蛋要不要冰？專家給答案：別聽英國研究

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

旅展買「捷奧10天6萬9」卻去不了！夫妻被搞瘋氣炸

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

旅館落地窗前雙飛激戰！一女前後動一女忙著拍

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

崩潰記者問太多　徐千晴道歉了

李妍瑾未婚夫竟被徵召成為大選幕僚

公務員認了外流公文！新竹市府：已由政風調查

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面