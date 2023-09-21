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台南統一企業永康廠吳政憲　榮獲全國十大優良防火管理人

▲台南統一企業公司永康廠工安課課長暨防火管理人吳政憲，榮獲內政部消防署遴選為2023年全國十大優良防火管理人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南統一企業公司永康廠工安課課長暨防火管理人吳政憲，榮獲內政部消防署遴選為2023年全國十大優良防火管理人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年全國優良防火管理人當選名單出爐，台南統一企業公司永康廠工安課課長暨防火管理人吳政憲，榮獲內政部消防署遴選為2023年全國十大優良防火管理人。

本獎項全國每年僅有10個名額，而台南市消第五大隊去年亦輔導奇美博物館獲獎，連續2年皆輔導優良場所榮獲全國優良防火管理人獎，實屬不易。

吳政憲課長表示，此榮耀應歸功於統一企業公司及永康廠全體同仁，在公司任職31年及擔任防火管理人期間，公司致力推動安全文化，且全力支持防火管理制度，才得以被外界所肯定，自己會持續不斷強化火災預防，做好防火管理，打造幸福職場的環境，達到『零災害』之目標。在此更要感謝台南市消防局及在地的第五救災救護大隊對於這次參賽的協助與指導。公司於每年組合訓練時，轄區鹽行消防分隊都會派員熱心教導本公司自衛消防編組人員，讓公司參與員工受益良多。

▲台南統一企業公司永康廠工安課課長暨防火管理人吳政憲，榮獲內政部消防署遴選為2023年全國十大優良防火管理人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，良好的防火管理是企業永續經營的重要基石，統一企業股份有限公司作為台灣食品業的龍頭，樂見該公司重視消防安全，在人力與經費上均投入相當規模的資源，祝賀統一企業股份有限公司(永康廠)吳政憲課長榮獲全國優良防火管理人，也為台南市各企業立下良好典範。

消防局局長李明峯表示，統一企業有限公司除每月有消防安全檢查外，當有外部重大火災事件時，公司內部就會自主啟動檢查機制，尤其是去年倉儲業及今年食品業嚴重火災。公司還聘請專業消防顧問進廠檢視消防系統及廠區規劃狀況，企圖找出潛在危害風險，並加以改善，以求防患於未然，這是該公司重視防火安全的具體表現。

▲台南統一企業公司永康廠工安課課長暨防火管理人吳政憲，榮獲內政部消防署遴選為2023年全國十大優良防火管理人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，防火管理制度是希望各公司能發揮「自己財產、自己保護」的精神。吳課長擔任防火管理人多年，長期盡心盡力投入公司內部員工防災教育訓練外，自己也主動參與消防安全的相關培訓課程，在工作態度與專業度上都足堪表率，能獲選為全國優良防火管理人，實至名歸。

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