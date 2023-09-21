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台南學校午餐未曾使用液態蛋　三項把關機制確保國產食材請放心！

▲台南市教育局特別重申表示，經查所屬學校午餐開學至今都沒有使用過液態蛋，也會持續落實三項午餐品質把關機制，確保使用國產食材，防止混充進口蛋，請家長放心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局特別重申表示，經查所屬學校午餐開學至今都沒有使用過液態蛋，也會持續落實三項午餐品質把關機制，確保使用國產食材，防止混充進口蛋，請家長放心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對近期媒體與民眾關注，中北部有業者被查獲使用含有疑慮的進口液態蛋並進入校園午餐事件，台南市教育局特別重申表示，經查所屬學校午餐開學至今都沒有使用過液態蛋，也會持續落實三項午餐品質把關機制，確保使用國產食材，防止混充進口蛋，請家長放心。

教育局說明，第一項機制為政策要求選購國產可溯源食材三章一Q，且已實施；第二項機制為嚴格驗收，防止少數不肖廠商魚目混珠，亦持續落實中；第三項機制為公開透明，各校午餐食材均可於教育部校園食材登錄平台」(https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/)查詢，資訊內容包括食材原料、品名、供應商等，台南市上傳比率100%，歡迎各界共同監督校園食安。

鄭新輝局長表示，台南市早已要求學校午餐食材採購須符合台灣優良食品或國產可溯源食材(三章一Ｑ)的規定，並於契約中載明，嚴格規範肉類、蛋類與肉類加工品一律使用國產優良產品。對違反規定業者也會加重罰則，若有廠商使用混充或假冒產品，最重將立即終止契約並開罰違約金新台幣10萬元，也會公布為不良廠商。

▲台南市教育局特別重申表示，經查所屬學校午餐開學至今都沒有使用過液態蛋，也會持續落實三項午餐品質把關機制，確保使用國產食材，防止混充進口蛋，請家長放心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄭新輝局長進一步表示，學校午餐製備由營養師開立菜單，所有食材都可在學校午餐登錄平台看得到，因本市自辦午餐比例高達94%，學校使用液態蛋的機會非常少，經調查這學年度自學校開學以來，各校都未曾使用過液態蛋，因此不會有他縣市液態蛋混充進口蛋的問題，教育局和學校在蛋品事件發生後，也會更嚴謹的把關學校午餐食材的品質，請家長放心。

教育局強調，雖然各校午餐採用符合台灣優良食品與國產可溯源食材三章一Ｑ的比例也超過99%，但為確保食材安全與品質，市府農業局、衛生局、教育局、學校與營養師也會分別針對產地標示、供貨商的產品衛生安全、學校進貨來源及品質等進行查核，以確保學校午餐安全與品質。各校的午餐食材依規定均登載於「教育部校園食材登錄平台」，台南市上傳比率100%，資訊完全公開透明，民眾可共同監督校園食安。

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