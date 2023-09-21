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搭高鐵「座椅能往後靠嗎？」　苦主空間被壓縮：憋尿2小時

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲有乘客將行李箱放在自己的座位前面。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

記者曾筠淇／綜合報導

如果搭車的時間長，難免會想小睡一下，也因此有些人會將座椅稍微往下壓，斜躺著休息。近日就有網友發文拋問，後方乘客將行李箱放在自己的座位前，導致前方座椅無法後靠，都不會不好意思嗎？而貼文曝光後，也讓其他網友吵翻了。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「行李箱卡別人座椅不能後靠，都不會覺得不好意思？」並補充自己「非前座乘客」。從他貼出的照片可見，該乘客將行李箱放在自己的座位前面，且卡得很剛好，前座乘客確實可能不好調整椅子。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這不是最強的，我看過卡比這還大咖行李箱的」、「遇到這種的，我也不會客氣的一直開開關關餐桌，啊就是設計讓我用的啊」、「不要踢我椅背，剩下都好說」、「啊放行李箱的地方就滿了，高鐵座位上面的架子又不適合放大行李箱，那你是要放哪」。

▲▼台鐵,高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,大眾交通工具,假期,連假。（圖／記者周宸亘攝）

▲很多人會在車上休息。（示意圖／記者周宸亘攝）

其中，還有一票網友反問，「可是沒有行李箱的話，往後靠卡後座的腳，不會覺得不好意思嗎」、「你知道躺下去，後座的人多難坐嗎」、「換個問題問：前排桌椅往後倒，卡後排乘客腳，不會不好意思嗎」、「你主張有向後的自由，難道人家就沒有如何放置行李的自由嗎」。更有網友透露，「我被卡過，然後我起不來，結果一路憋尿2小時。可以設計躺，但不要那麼斜」、「完全放倒，被卡過整個無法出入，除非腰力很好」。

針對椅背究竟能否往後靠？本站曾報導《座椅扶手該用哪邊、椅背能傾斜嗎？解析「搭機常見5問題」》，以搭乘飛機來說，有禮儀專家曾表示，除非是遠程航班，否則最好別傾斜椅背，因為壓迫到後方乘客的空間相當不公平；若是遠程航班，也可確認背後的人是否有在用餐，適時詢問以示禮貌。

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