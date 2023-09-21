台灣震災救災演練19國參與觀摩　蔡英文：新型態無腳本下達狀況

▲總統蔡英文出席「112年國家防災日—國際參與大規模震災救災動員演練」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日出席「112年國家防災日—國際參與大規模震災救災動員演練」時表示，今年的演練是第一次透過「全球合作暨訓練架構」來進行，共有19個國家一起觀摩、演練，也採取新型態的「國土安全演習和評估計畫」（HSEEP），以無腳本、現場下達狀況的方式，提升臨場應變的能力。

蔡英文在抵達後，聽取「演習概況」簡報，並視導「國家級災難醫療救護隊」災害緊急醫療應變演練；隨後，聽取慈濟醫療基金會、常榮華消防公司等救災裝備器材展示介紹，並依序視導「國軍救災前進指揮所」、「資通作業區」、「救災無人機」及「臺灣民間自主緊急應變隊救災操作展示」。

蔡英文表示，今天是921「國家防災日」，她要感謝新竹縣政府團隊與中央跨部會共同合作，辦理救災動員演練，也謝謝全國各地前來參加的單位和團隊。她指出，今年的演練是第一次透過「全球合作暨訓練架構」來進行，共有19個國家一起觀摩、演練，除了要驗證國內的救援量能，更是為了參與國際救災預作準備。

蔡英文指出，這次也採取新型態的「國土安全演習和評估計畫」（HSEEP），以無腳本、現場下達狀況的方式，提升臨場應變的能力。她說，今年有更多的新型科技投入演練，像是特種搜救隊藉由無人機即時傳遞現場影像，建立3D建模，協助勘災作業。另外，現場的救災儲能裝置，更能夠為搜救作業及維生系統，提供穩定電力，也建置能夠轉換不同電信業者的災害漫遊，搭配軍警消，跨體系、跨縣市的通訊整合等，強化科技通信的韌性。

蔡英文說，防救災工作需要每一個人的力量，未來政府會持續努力，落實防災教育，提高民眾防災意識；也要讓防救災措施與時俱進，同時加強跨國合作，提升防救災能量。

▼總統蔡英文出席「112年國家防災日—國際參與大規模震災救災動員演練」。（圖／總統府提供）

