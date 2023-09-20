被錯認通緝犯打傷還遭起訴索賠　特戰老兵法務部抗議：天理何在！

▲黃姓特戰老兵被三重警方誤認成通緝犯打傷逮捕，他不服被檢方起訴傷害罪嫌，20日到法務部抗議。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

現任師大附中駐衛警的黃姓特戰老兵，去年（2022年）在新北市三重區家門口，被轄區翁姓便服警員誤認成通緝犯扭打，事後發現抓錯人，但警民結下樑子，新北地檢署日前依傷害等罪嫌起訴2人，黃男今到法務部抗議，自稱當時以為遇到混混鬧事，因擔心家人安危，所以遭爆打仍不敢還手，檢方卻起訴他且翁男還對他求償，黃男怒吼：「天理何在！」

現年54歲的黃男今上午，帶著「三重惡警傷人，新北檢起訴被害人，天理何在！」的大字報，到法務部大門抗議檢方起訴他。黃男指著大字報上4張他遭警員過當壓制與傷勢照片，聲稱警員當時沒出示證件，靠過來第1句話就是用台語說「殺小」，接著朝他頭部伸手，他當下以為遇到混混。

黃男說，當時就在他家門口，他出門要領錢給80多歲父親的外籍看護發薪水，父親就站在他後面，他怎敢動手，他跑得掉、他爸爸跑得掉嗎，加上對方一直罵三字經、一臉凶神惡煞，他只能退讓隱忍、挨打不敢還手，不停告訴對方「你認錯人了！」但對方不聽，「我只好抱住他，阿不然我能怎麼辦呢？」

▲黃姓特戰老兵被三重警方誤認成通緝犯打傷逮捕，他不服被檢方起訴傷害罪嫌，20日到法務部抗議。（圖／記者黃哲民攝）

黃男批檢方起訴他跟翁男互毆，「檢察官知道什麼叫做『互毆』嗎？國文老師會哭啊！你打我我打你，才叫互毆，我從頭防禦到尾！」他求對方不要動手、有話好好講，還報出自己姓名、在哪裡上班，家就住在後面，並告訴對方「我的證件在我的口袋，請你拿出來，他完全不聽，拚命的打」。

黃男激動說「我這樣的人，可以被打成這個樣子，我有還手（的話），會是這樣子嗎？」他指著照片問現場維安的官警「如果是你們的子女，你們的親人，被打成這樣子，請問，你們作何感想？」黃男說在場警察都這麼辛苦，穿著制服在這裡執勤，「他（翁男）穿著便服，隨便看到路人就打，開開心心的打，打到好打到滿，這世界上有這個道理嗎？」

黃男說事發已1年，至今仍每天做惡夢，閉上眼睛就想到此事，翁男從沒道歉、毫無悔意，更告他求償，黃男怒吼：「天理何在！黑道尋仇都沒這麼過份！」幸好「老天爺可憐我這個無辜的人」，鄰居提供完整證據還原事發經過，他拒絕和解，不能讓警員隨便打人、打好打滿，然後和解了事。

▲黃姓特戰老兵被三重警方誤認成通緝犯打傷逮捕，他不服被檢方起訴傷害罪嫌，20日到法務部抗議，指著大字報上的傷勢照片反問現場維安官警作何感想。（圖／記者黃哲民攝）

新北地院尚未開庭審理本案，黃男說，希望起訴他的檢察官出庭對質，說明他到底哪個地方還手，他也要求法務部注意檢察官是否包庇翁男，「我的名譽重於一切，他（翁男）把我一切都毀了！」黃男並揚言繼續追究江男等3位獲檢方不起訴警員的責任。新北檢今簡短回應：「尊重當事人的意見。」

本案發生於去年9月20日晚間8點多，三重警分局永福派出所翁姓警員和1位江姓男同事穿便服，到轄區後竹圍街緝捕李姓通緝犯，把正好走過李男所停機車的黃男當成目標，翁男上前搭住黃男肩膀盤問，黃男本能反抗，更讓翁男認錯人決定逮捕，雙方拉扯時，黃男涉將翁男側摔倒地。

江男加入壓制，呼叫2位制服警員到場支援，翁男在黃男被上銬後，涉揮拳毆打黃男，跟同事借辣椒水朝黃男眼睛狂噴，並臭罵黃男三字經，將黃男帶回派出所調查後，翁男涉強拉黃男雙手手銬帶進廁所沖洗，事後發現抓錯人，媒體報導黃男的投訴，事情鬧大，警民結下樑子互控。

新北檢偵辦認為黃男最初不知翁男是警員，但黃男先拳打翁男、再腳踹江男，造成2警受傷，日前起訴黃男涉犯傷害罪嫌，不過翁男於黃男被壓制不再反抗後，仍對黃男揮拳噴辣椒水罵粗話、強拉黃男進派出所廁所等舉動，已假借職權機會，同案起訴翁男涉犯傷害、公然侮辱與強制等罪嫌。