臨櫃買高鐵票撂話「旁邊有坐人就要殺人」　衝動男下場曝

▲陳姓男子去年8月在高鐵桃園站購買前往高雄左營車票時，向售票員恫嚇「若旁邊有坐人的話，就要殺人」，高鐵警察依現行犯拘捕。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市陳姓男子去年8月在高鐵桃園站購買前往高雄車票時，向售票員要求靠窗座位，售票員一臉狐疑，陳男恫稱「若旁邊有坐人的話，就要殺人」、「我不管，如果旁邊有坐人，我就要殺人」等語，售票人員立即報警，高鐵警方依現行犯拘捕陳男；桃園地院審理時，陳男坦承犯行，但辯稱「貸款失敗心情差」，法官審結依恐嚇公眾罪，判處有期徒刑2月，可易科罰金，本案可上訴。

檢警調查，43歲的陳姓男子去年8月12日下午1時35分許，在高鐵桃園車站售票櫃檯向售票員購買前往高雄左營車票，陳男要求座位靠窗，旁邊不可坐人，售票員一臉狐疑，陳男進一步恫稱「若旁邊有坐人的話，就要殺人」、「我不管，如果旁邊有坐人，我就要殺人」，售票員立即向高鐵警察報案，桃園地檢署複訊後依妨害秩序罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，陳男坦承犯行，辯稱「當時精神錯亂一時衝動所以胡言亂語，因向某農會貸款失敗，導致心情差」；法官調查，陳男於警詢時稱：欲搭車前往高雄左營站，當時拿著車票直接下月台搭車，顯見被告於行為時尚知悉前往目的地在何處，且有能力自行購買車票，購票後步行至月台處候車，被告對於本案，具有辨識能力及控制能力，被告行為時辯稱精神錯亂，並無刑法第19條第1項、第2項所規定減免其刑情形。

法官審酌，被告陳男因自身貸款問題致使心情不佳，為宣洩情緒竟對高鐵桃園車站售票員散佈恐嚇公眾之言論，對於公眾安寧及社會秩序造成相當之危害，審結依犯恐嚇公眾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，本案還可上訴。