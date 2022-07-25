工藝中心親子體驗坊開幕　暑假每周日邀4歲以上小朋友當學徒

▲工藝中心「親子體驗坊」月中開幕。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心「親子體驗坊」日前開幕，以「手作體驗」、「工藝五感」為訴求，針對學齡前幼童及家庭親子族群提供自然、友善、趣味的體驗環境。

本次活動於15日開幕，中華民國幼教聯合總會常務監事陳勉褔、南投縣幼兒教育事業學會常務監事姚燕燕、南投縣文化局長林榮森、台灣工藝聯盟總會長陳啟村、台灣頂極工藝協會理事長葉志誠、台灣工藝之家協會理事長王龍德、台灣漆文化協會理事長王賢民、台灣漆藝協會理事長梁晊瑋及公私立幼兒園等都獲邀參加。

工藝中心表示，「親子體驗坊」包含「竹林森境」及「絲絲入扣」2個主題空間：「竹林森境」竹編體驗空間，以竹條、竹篾上下交錯，延伸、迴轉又纏繞，手作來去之間的律動幻變成孩子的遊戲洞；「絲絲入扣」纖維工藝體驗空間，則展現自然花草的繽紛色彩，以彩色布條環繞成神祕的大花園。

工藝中心當天邀請孩子、工藝家以及教師在牆面的釘線畫裝置上共同編織創作，提供自導式工藝學習教材，由家長陪伴孩子利用現場的材料和工具（藺草、月桃、葉拓染、魯班鎖、竹編等）自由體驗、探索、玩樂，也有適合親子共讀的各類童書，並於週末假日更辦理多種工藝體驗課程，以及工藝故事屋活動。

工藝中心主任張仁吉指出，「親子體驗坊」以工藝陪伴親子一同成長，跳脫制式的框架，不侷限於教室或課本，讓孩子於玩樂中學習，期待「親子體驗坊」讓孩子學習用雙眼欣賞美、及用雙手體驗手作樂趣，也讓工藝自然地融入生活、家庭，讓「親子體驗坊」引領孩子的工藝啟蒙，不僅創造美好的童年記憶，更能培養出一輩子的生活樂趣。

張仁吉說，「親子體驗坊」亦具有輔助教學功能，提供學齡前教育機構團體使用，還有工藝師資教學媒合、幼教機構工藝課程諮詢等服務，歡迎各界多加利用，未來期待與各界共同打造共享資源的工藝特色園區。

工藝家代表湯文君老師則分享，多年來與孩子們的教學過程，透過觀看、觸覺、聽覺及嗅覺等五感體會工藝的美，從工藝手作過程昇華至內心的感動，而「親子體驗坊」成立的初衷亦是讓親子間脫離3C束縛，培養互動情感，提升親子之間的情感昇華機會。

工藝中心表示，「親子體驗坊」於暑期每週日上下午針對4至12歲兒童推出「我是小小工藝學徒」課程，包含「稻卡祝福卡片」、「猴子愛翻轉」等體驗項目，未來持續配合「台灣綠工藝假日廣場」每月不同主題規劃適合親子的各項工藝體驗課程，歡迎家長帶著小朋友蒞臨。