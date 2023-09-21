iPhone 15 Pro Max為何不直上10x長焦？蘋果官方解釋了

▲蘋果解釋iPhone 15 Pro Max的鏡頭問題。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

許多用戶在iPhone 15系列發表之後，都會對新的iPhone 15 Pro Max 上的四棱鏡鏡頭模組產生疑問，為何只僅限於5倍光學變焦？。對此蘋果相機軟體工程副總裁 Jon McCormack 也做出解釋，強調目前蘋果更注重「穩定性」。

四棱鏡鏡頭為iPhone 15 Pro Max 獨佔，將長焦相機的光學變焦從 3 倍提高到 5 倍，同時也將最大變焦提高到 25 倍。McCormack 在採訪中表示，iPhone 15 Pro Max 上的長焦鏡頭結合了光學影像穩定和自動對焦3D 感測器移位模組，是迄今為止最先進的相機穩定係統。

McCormack 認為相比較追求10 倍長焦鏡頭，蘋果更注重拍攝的穩定性。他表示認為5 倍變焦現階段是確保照片穩定的最優解，可以觀察下10 倍變焦，除非你有世界上最穩定的手或三腳架，否則真的很難使用。

蘋果 iPhone 產品行銷資深總監 Maxime Veron 在訪談中也表示，iPhone 15 Pro Max 所使用的5 倍長焦鏡頭為f / 2.8，而作為對比三星Galaxy S23 Ultra 的10 倍長焦鏡頭為f / 4.9 光圈。

iPhone 15 Pro Max 採用更大的光圈，讓相機感光元件捕捉更多的光線，對於拍攝夜景尤其有用。