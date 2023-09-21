三大電信iPhone 15首賣優惠登場！　舊換新最高折3萬5000元

▲iPhone 15。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15即將於明日開賣，各大電信業者也推出許多優惠活動，來搶攻果粉的荷包，目前三大電信的抽獎、排隊優惠都已經出爐，果粉可以依照自己需求參加開賣活動，包含環遊世界旅行、黃金免費送、舊換新折35000元等優惠。

中華電信：3600元優惠券

中華電信將於上午8點在台北東區服務中心舉辦「iPhone 15新機首賣會」。將於首賣會現場贈送前88名排隊果粉3,600元優惠券；客戶只要於2023年12月14日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 15全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案、或申請「iPhone for Life」新機方案均可使用3600元優惠。

台灣大：抽環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊

台灣大哥大將於明上午8點開賣iPhone 15系列新機，首度移師台北三創門市舉辦，也宣布凡在台灣大申辦iPhone 15系列，就有機會抽中頭獎「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」等大獎，總獎項價值近300萬台幣。開賣活動也邀請「圍棋女神」黑嘉嘉擔任一日店長，頒贈頭香獎。

開賣活動當天現場申辦iPhone 15系列前30名果粉通通有獎，獎項總價值逾10萬元，頭香民眾「5GO送」獨享5次抽獎機會，最大獎是市價4萬多元「買1送5 Apple大禮包」，另外還有市價14900元iPad第10代、市價13500元Apple Watch Series 9、AirPods Pro 2、momo幣等眾多好禮。

遠傳：頭香再送Pad 10.9吋、點睛品黃金蘋果手繩

遠傳電信宣布，明日上午9時將於三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣活動，上午8時起發放號碼牌，排隊民眾限量享加碼好禮。遠傳推出包括「天天抽黃金蘋果」、「舊換新最高折35000元，手機0元起，空機同享」、「MacBook、iPad、Apple Watch各再折1000元」、「聯名卡賺8%回饋、VIP最高再折5000元」等優惠。

在排隊禮方面，三創搶得頭香申辦iPhone 15系列搭配指定資費的民眾，加碼贈送價值19,900元的iPad 10.9吋(256G)以及價值15,600元的點睛品黃金蘋果手繩，總價值超過3萬5千元。頭香民眾將可帶走總價值最高43,690元的贈禮。此外前50名享容量免費升級與聯名配件大禮包。