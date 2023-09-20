實測iPhone 15系列續航力！第一名「長達9小時」　他驚：贏過Pro

▲iPhone 15全系列。（圖／翻攝電腦王阿達YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 15即將於本周五正式開賣，此次共推出四款機型，且在規格上有一定程度的提升，有網友貼出B站博主「極客灣」實測的性能分析，將iPhone 15四款機型，與iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max做比較，續航力最好的居然是「iPhone 15 Plus」，比第二名的i14 Pro Max多了1小時22分鐘。

原PO在PTT發文，「續航之鬼：iPhone 15 Plus」，貼出「極克灣Geekerwan」續航力實測的結果，使用iPhone 15的四款機型、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max，不斷循環打字傳訊息、語音訊息、看影片、玩遊戲、滑抖音。

第一名：iPhone 15 Plus，9小時17分鐘。

第二名：iPhone 14 Pro Max，7小時55分鐘。

第三名：iPhone 15 Pro Max，7小時13分鐘。

第四名：iPhone 14 Pro，6小時46分鐘。

第五名：iPhone 15，6小時44分鐘。

第六名：iPhone 15 Pro，6小時。

▲續航力實測。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，「去年很多人抱怨iPhone 14 Pro續航不夠，今年看起來換iPhone 15 Pro只會更慘」，對於iPhone 15 Plus的續航力很震驚，「太鬼了吧，這使用時間，基本上上班一天都不用帶行動電源了」。

貼文一出，不少網友疑惑，「若是相差在20分鐘內還在合理範圍，多出一截不太合理」、「比較長大家都不意外，是長太多才嚇到」、「昨天看到也嚇到，但還是等更多實測出來」、「可以再觀望一下，多到有點扯」、「iPhone 14 Plus應該也要放進去比較的，不知道有沒有提升」。

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