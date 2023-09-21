自控「強吻鍾沛君」　朱學恒首度以被告身分遭北檢傳喚

記者劉昌松／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君指控，名嘴朱學恒於2022年對她性騷擾，引發外界軒然大波，而朱學恒向台北地檢署告發自己，檢察官日前傳喚雙方釐清相關內容後，將全案從他字案轉為偵字案，21日首度以妨害性自主案的被告身分，傳喚朱學恒出庭，但歷經1小時停後，朱學恒對媒體採訪僅表達「今天不評論」。

▲朱學恒首度以妨害性自主被告身分出庭台北地檢署接受偵訊。（圖／記者劉昌松攝）

鍾沛君於6月8日晚間在臉書發文，2022年8月6日晚上與朱學恒、其他友人在餐廳包廂用餐，朋友Ｈ夫婦離開包廂後，前腳才走，坐在對面的朱學恒立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的她走過來，毫無預警的抱住強吻，「反正妳明天也不會記得。」

鍾沛君說，她用力的撇過頭閃躲，然後朱學恒走回座位坐下，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」就在這時，朱學恒竟然再次走回來，肆無忌憚地又親了她，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了。

▲台北市議員鍾沛君曾表達對朱學恒自我告發、浪費司法資源的不滿。（資料照／記者湯興漢攝）

朱學恒第一時間在直播時道歉，但卻稱自己那天喝到斷片，完全記不起來了，並且暫停所有直播，還有取消所有通告，同月12日，朱學恒在個人臉書粉專PO文，自稱已遞狀向台北地檢署「告發」自己、願主動面對司法調查。但訴狀內容有關告發事項，僅有「所發生如2023年6月8日鍾議員於Facebook 所批露之事件」。

鍾沛君則召開記者會表達不滿，表示朱學恒之前曾切結表示，從此不再接近她，卻多次在電視節目中坐在她身邊，評論他沒資格評論的性評問題，並批朱再次證明毫無悔改之心，浪費資源演這齣司法大戲。