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朱學恒「同框雪乳戰神」一夜變回斗內王　超狂金額曝光！

▲▼朱學恒與郭鬼鬼一起開直播。（圖／翻攝YouTube／萬事通事務所）

▲朱學恒與郭鬼鬼一起開直播。（圖／翻攝自YouTube／萬事通事務所）

記者周亭瑋／綜合報導

先前陷入性騷風波的名嘴朱學恒，在沉寂3個月後，7日突現身頻道直播，還同框「雪乳戰神」郭鬼鬼；沒想到，他一回歸便奪回「斗內王」的寶座，金額更比第二名足足多了兩倍多，引爆熱烈討論。

時隔3個月，曾經的「斗內常勝軍」朱學恒再度出現，還找來網紅郭鬼鬼大聊時事兩小時，且一開播就狂吸千人。就有網友好奇翻出斗內排行榜，結果才一個晚上，金額竟高達4萬3943元，直播稱霸，甚至是第二名的2.4倍之多，讓他忍不住在PTT驚呼，「昨天回歸不負眾望，一舉拿下斗內王，館長只有幾百塊，無限期就只是3個月......。」

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▲朱學恒「同框雪乳戰神」一夜變回斗內王　超狂金額曝光！。（圖／翻攝自PTT）

▲神隱3個月的朱學恒，拿回斗內王寶座。（圖／翻攝自PTT）

當初，朱學恒被控強吻、性騷，遭到各界大肆撻伐，其YouTube頻道一度更名為「即日起無限期停止公眾活動」，後來又默默改為「萬事通事務所」，並由資深媒體人黃光芹在使用，沒想到昨晚又重出江湖。

過程中不少粉絲斗內打氣，「非常謝謝你再復出，國家快沒了，我們都非常需要你出來帶領我們，大家都像熱鍋上的螞蟻」、「歡迎朱大回來直播！政論時事界不能缺了你」、「朱大謝謝你站出來，台灣需要你」、「感謝朱大回歸」、「朱大終於回來了」，也有人留言大酸，「不是說無限期？笑死」、「臉皮厚一點就好了」；另外，截至目前，該直播觀看次數已破6.7萬次。

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