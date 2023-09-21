iPhone 11更新iOS 17「可以口罩解鎖了」！他驚：疫情時都不能用

▲口罩解鎖。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

在iPhone 15系列手機發布後，蘋果官方也在19日凌晨1點，發出了iOS 17的正式版本，拿iPhone 11的網友表示，更新之後突然發現，居然可以使用口罩解鎖了，不過更新內容卻沒有寫到這項，猜測是臉部辨識的軟體改善了，不過有網友更新後，仍無法使用。

原PO在PTT發文，「iPhone 11更新iOS 17後可以口罩解鎖了」，疫情期間蘋果新增口罩解鎖的功能，可惜iPhone 11沒有支援，每次都得輸入密碼，讓他感到很困擾，日前更新iOS 17，「戴著口罩手機一滑就解鎖了，Google了一下更新項目沒有寫到這部分，應該是直接在臉部辨識的軟體有改善」。

貼文一出，有網友測試成功後驚呼「真的欸，沒戴口罩沒發現這功能，手遮住嘴巴也能解鎖」、「口罩解鎖應該起碼半年了，遮著鼻也可以」。不過也有網友搖頭，「但我的i11更新完還是無法口罩解鎖呀」、「我的i11 Pro Max，更新iOS 17之後一樣不能口罩解鎖」、「iPhone 11 Pro Max 更新至iOS 17後，仍舊無法口罩解鎖，但是偶爾會有戴口罩突然解鎖成功」。

▲iPhone 11。（圖／記者林敬旻攝）

還有人表示，多辨識幾次就可以解鎖了，「其實疫情時口罩戴久，多辨認幾次就能解鎖了，那時候用的是i11 Pro幾乎都成功」、「當初i11雖然被排除，就有朋友練到他的Face ID解得開，當然成功率是比不上真正有支援的機型」。

然而，有網友抱怨「晚了就不要了，現在都沒人戴口罩了」。引起不少網友反轟，「我們公司還有8成以上戴口罩」、「捷運超過一半的人都戴啊」、「戴口罩也可以防灰塵、感冒」、「我老婆懷孕，我們也是一直戴著口罩」、「我也戴著口罩，就不用聞路上的菸味跟臭酸味」、「現在流感盛行，戴口罩也沒問題吧」。

據了解，口罩解鎖的功能之所以無法支援舊機型，是因為該功能只掃描眼睛周圍區域，但iPhone X、iPhone XS 和 iPhone 11並沒有具備深度融合技術，因此才無法使用，需要透過Apple Watch+Face ID兩步驟解鎖。

【ETStar開課了】輸入折扣碼「150girl」，享早鳥優惠再打9折！

➤成為百萬網紅、美拍達人

➤社交必學撩心術、增肌減脂健身訓練