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社會 社會焦點 保障人權

替貪所長藏錢嫩妹正面曝　獲贈賓士：以為他在追我...警妻崩潰流產

記者黃宥寧／台北報導

助紂為孽！北市大同警分局時任寧夏派出所所長葉育忻，替奪3命「台版柬埔寨」首腦「藍道」杜承哲查個資還牽線陳士鋼律師涉其中，且收受現金、賓士車、泰達幣，更找劉姓嫩妹替其藏不法所得，葉等人被依法起訴。今（20日）法院開庭，劉女否認犯行說「以為現金跟賓士車是葉追求才送他」，葉更當庭落下男兒淚說「妻子受打擊流產」望能交保，以陪伴妻子。

▲▼ 劉曼青、陳士鋼 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市大同分局時任寧夏派出所所長葉育忻替詐團「藍道」杜承哲查個資，葉找來劉姓女密友幫藏不法所得，也被起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方今年6月底第二波偵結「台版柬埔寨案」，將主嫌「藍道」杜承哲、「西利雅」洪俊杰等6人，依私行拘禁致死、洗錢等罪、寧夏派出所所長葉育忻依收賄、洩密、偽造公文書等、律師陳士綱涉洩密、洗錢等罪，以及協助葉洗錢的劉女提起公訴。

法院今（20日）開庭，替葉育忻藏匿黑錢的26歲劉女否認犯行說，對於葉收杜賄賂並不知情，當初葉僅向她說要將賓士車登記在其名下，誤以為是葉要送她，車子也都是自己在開，虛擬貨幣帳戶也是借葉使用。

受命法官問：「那妳跟葉是什麼關係？」，劉女毫無猶豫回：「在餐會認識的一般朋友，個人認為他在追求我」，賣掉賓士車的其中68萬也還在身上沒動用。劉女委任律師辯護說，洗錢防制法要明知才構成，但檢方起訴「可能」，認被告未必故意，答辯無罪。

▲▼ 劉曼青、陳士鋼 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳士鋼律師被依洗錢、洩密罪起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

被起訴洩密、洗錢的陳士綱律師否認犯行說，去年5月間葉育忻突打給他說：「有朋友想法律諮詢，要不要來派出所泡茶」，赴約後才認識杜承哲。去年11月「台版柬埔寨案」案被破獲後，也有請事務所張姓律師替首波被起訴的呂政儀辯護，當時張姓律師有向他回報偵查進度，但並沒有說得很仔細。

至於檢方認價值約新台幣778萬餘元泰達幣是黑錢，陳解釋是接杜案子收的委任費，以及支付其他律師事務所費用，法官也好奇問，除杜以外，過去事務所是否收過虛擬貨幣報酬，陳則答有。

陳的律師替其辯護說，禾和建設公司籌備處虛擬貨幣錢包內的778萬餘元，都是律師費報酬，且該公司去年3月左右就開始設立，當時案件尚未發生，是檢察官拼湊案情作為起訴要旨，之後會再呈報報酬的對應案號，及聲請傳喚律師說明。

案發後遭羈押的葉育忻，除否認貪污、非法利用個資罪，僅認行使偽造公文書、洗錢、洩漏國防以外秘密罪。其律師說，是否構成非法利用個人資料罪有調查必要，也沒從中獲取利益。

葉向法官娓娓道來解釋，與杜承哲認識1至2年，期間見他涉案改過自新，加上自己個性比較不拘小節，才會一時犯錯，羈押期間見杜涉多起詐欺甚至牽扯人命，覺得深感懊悔。

同時也解釋收受200萬來龍去脈，他說所內同仁擅長網路誘捕，而上網賣大量毒品的賣家都是有現金需求，因此向杜借錢，至於案件有無成功也會再歸還，杜給的30萬元，是贊助他提供轄區經營跟照顧同仁的費用，其中印象深刻是同仁有次被精神不穩女子砍傷，他則拿杜贊助其中8萬8000元慰問。

至於，220萬賓士車是杜知道自己生日快到被強贈，會找劉女是因為他沒有公職身份又有車位，才暫且登記其名下，自己開不到3次，杜今年4月被抓後，他才想說趕緊賣車將錢給杜的家人，但沒有聯繫方式，剛好劉女又說沒錢，才將68萬給她。

最後法官問對於延押有無意見，葉突情緒激動說，早無串證滅證之虞，且出生公教家庭，此事發生後對家族打擊甚大，妻子也因此流產、精神不穩，羈押期間深刻反省，希望執行前能好好陪家人，葉在被告席講得賺人熱淚，旁聽席的1名男姓親友聽到哭得唏哩嘩拉。

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