被偷走的人生！她過30年悲慘生活　才知錄取通知書遭「冒名頂替」

▲被盜用身分的朱麗春過了30多年的底層生活，目前在藥局當低薪打工族。（圖／翻攝自央廣網）

圖文／CTWANT

被偷走的人生！大陸一名49歲婦人在藥妝店工作，過著平凡的生活，卻未曾想過，當年沒收到錄取通知書，其實不是落榜，而是被別人冒名頂替，真相讓人晴天霹靂。

根據《央廣網》報導，婦人朱麗春在一家藥妝店打工，2020年12月1日下午4點左右，來了一對男女，嚴肅問她「是不是朱麗春」，因為店內只有她1人，害怕之餘搖頭否認，結果晚上又來了2個人，鄰居和另名男子，才驚覺下午來的女生也叫朱麗春，但不是同名同姓，而是盜用她的名字身分，偷走了30年人生。

原來，女子在1990年冒領朱麗春的長春市計算機職業技術學校的錄取通知書，進入學校就讀，1993年畢業後進入中國農業銀行股份有限公司吉林省分行工作。這才恍然大悟，當時在家苦等2個月，卻沒等到錄取通知書，以為自己落榜，失落幾年後開始打工，但因為沒有學歷，只能從事服務員、售貨員的工作，甚至還撿過廢品。

朱麗春指出，不用學歷和技術，她找的都是臨時工，薪水很低、沒有保險，到了2005年結婚又離婚，隨後開始在藥妝店工作。如今發現自己吃苦這麼多年，生活過得坎坷不幸福，全拜「假朱麗春」所賜。自己全被蒙在鼓裡，直到對方公司內部審查，事情才東窗事發。

▲朱麗春發現有另一名「朱麗春」在編制內擁有健保與社會保險等一切保障。（圖／翻攝自央廣網）

據了解，「假朱麗春」1993年被錄取儲蓄代辦員，直到2021年2月被開除，理由是「無故礦工」，警方在同年3月28日偵查此案，然而今年卻撤銷，《撤銷案件決定書》中提到，調查過程發現不應對犯罪嫌疑人追究刑事責任，決定撤銷此案，原因是「假朱麗春」有孕在身，被取保後審，隨後撤案。

銀行和警方沒有針對冒名頂替做處理，作法讓朱麗春本人無法接受。對此，律師建議她可以提民事訴訟，要求賠償損失，主張精神損害賠償。

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