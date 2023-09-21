美魔女「裸照要脅」討70萬分手費　純情男找閨蜜喬...反被加碼勒索

▲情侶吵架分手示意圖。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄭姓男子與謝姓女友（48歲）交往後感情不睦，兩人談分手時，謝女開口要求分手費70萬元，否則就要把兩人的親密照片發給鄭男親友，鄭男覺得開價太高，找謝女的閨蜜林女協調，不料林女反而加碼到90萬元，鄭男認為兩人獅子大開口報警求助，檢察官調查後，將謝女依恐嚇取財罪起訴，林女則查無共謀的證據，獲不起訴處分。

檢方指出，鄭男和謝女原本是男女朋友，2021年11月間，兩人鬧分手，謝女氣得提出70萬元的分手費，但鄭男卻只打算給20萬元，雙方沒有共識，謝女揚言如果不給錢，就要把鄭男的私密照片傳給親友，甚至PO上網路，讓他身敗名裂。

鄭男無奈，只好找來謝女的閨蜜林女居中協調，不料林女竟還加碼，把分手費提高到90萬元，鄭男後來象徵性的匯了2萬元給謝女就不再付款，謝女又氣得找上鄭男，繼續揚言要散布他的私密照。

鄭男不堪其擾，只好報警提告，謝女在偵訊時坦承有傳訊息給鄭男，但辯稱都是一時氣話，而且手上也沒有鄭男的私密照片；而林女則辯稱，90萬元是她們幾個閨蜜在聊天時隨口說的價錢，有人還說要1000萬的分手費，她並沒有真的向鄭男開口要90萬元。

檢方調查後，認定謝女犯行明確，依恐嚇取財罪將她提起公訴，林女部分則查無共謀的事證，被處分不起訴。