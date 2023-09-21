快去買威力彩！「3生肖」偏財旺到惹不起　1類人備好麻袋裝錢

▲威力彩買了沒？財富自由就看今晚。（圖／CTWANT提供）

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今（21日）晚威力彩頭獎金額預估上看7.2億元，不少民眾已湧入投注站欲買個希望。運勢專欄《生肖星座運勢命理玄學》就點名3生肖，今日運勢上上籤，正財橫財一齊旺，快來看看自己有沒有上榜。

生肖雞

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屬雞的人今天可謂迎來了發展的良機，本月吉時吉地，受貴人協助，不光實力大增，信心也變得非常足。屬雞人在事業上將會占據有利的地位，工作效率提升，受到領導器重，財運亨通，富貴來了勢不可擋。

生肖鼠

屬鼠的人今天的運勢惹不起，橫財入宅，三番五次中大獎，福澤三代！屆時屬鼠人運勢節節往上衝，財運一路暢通，一而再再而三地發財。做事情會特別順利，賺錢機會越來越多，不僅事業上貴人多相助，如魚得水財氣豐厚，還會有財神大駕光臨，正財運勢不斷增長，同時橫財好運節節上升，大獎小獎接連不斷。未來如能發揮自己的優勢，不斷在財富道路上攀登一個又一個的高峰，就能正財穩橫財發，成為富甲一方的人。

生肖兔

生肖兔今天橫財大獎飛進門，快備好麻袋來裝錢，運勢飆漲，桃花旺盛，愛情事業雙豐收，有錢有真愛，朋友當中深得信任。財神爺頻繁來到家中做客，命裡的財富將會被激發出來，不僅能事業如魚得水，而且橫財來，大獎小獎不斷。假若能珍惜好時機，加倍努力，將會正財橫財一起旺，財富收入滿滿，一生享受榮華富貴。

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