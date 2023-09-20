比跑步還有用！最新研究曝「這種運動」最能降血壓　醫師證實

▲醫師給出對抗高血壓最有效的運動。（圖／翻攝臉書／安欣瑜醫師）



記者柯振中／綜合報導

對於患有高血壓的患者，醫師通常會建議改變飲食搭配運動，這樣一來能夠更有效控制血壓。對此嘉基醫院家醫科醫師安欣瑜分享，經過英國研究後發現，對於降血壓最有幫助的運動並非跑步、步行或騎自行車等等，而是「靠牆深蹲」運動，大約只要每天花15分鐘、每周做3次，就能得到效果。

安欣瑜在臉書上分享，英國運動醫學期刊今年7月發布了綜合分析研究，期間一共對270個不同的研究進行分析，一共包含了1萬5,827位受試者，研究運動與血壓之間的關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究最後得出了結果，無論是跑步、步行、騎自行車，或是力量訓練、高強度間歇訓練等運動，對於降血壓都有幫助，混合有氧運動與力量訓練，似乎也有幫助。不過，令她感到意外的是，對於降血壓最有幫助的運動，竟是「靠牆深蹲」這種等長運動，而「等長運動」的意思是在不移動的情況下收縮一組肌肉。

▼醫師讀完研究報告後表示，對抗高血壓最有效的運動，是像「靠牆深蹲」的這種等長運動。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



至於等長運動為何對高血壓如此有效，研究人員還沒有完全確定，初步推論出的原因，是在不移動的情況下收縮肌肉時，周圍的血管會壓縮，放鬆時則會讓血液回流，使血管擴張、擴大，若是經常做這些動作，可能比跑步等動態運動更加有效。

因此，安欣瑜提醒，除了跑步、騎腳踏車等有氧運動，高血壓的朋友也不要忘記靠牆深蹲，「切記，靠牆深蹲無法取代其它有氧運動喔。」而靠牆深蹲該如何進行？一次又要做多久才夠？安欣瑜也給出了運動頻率，每次靠牆深蹲2分鐘，接著休息2分鐘，一天重複約3、4次左右，也就是說每天花15分鐘，每周大約3天就足夠。