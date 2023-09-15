為身心障者量身打造！花蓮規劃複合式運動場館　2025年完工啟用

▲花蓮身心障礙福利服務中心游泳池原地拆除，改建為全民運動館。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣身心障礙福利服務中心游泳池，自設立至今歷經26年未修繕，建築及設施設備已老舊壞損，地下室機房及屋頂破損漏水，花蓮縣政府重視身障者權益，積極爭取獲教育部體育署經費補助，規劃原地拆除改建為全民運動館。

未來新場館除維持原有提供身心障礙者游泳服務之復健池功能，另擴增樓層增設健身、體適能中心（含銀髮/身障者體適能區）、韻律教室(含TRX、空中瑜珈、集會講座、社區教室)、瑜珈教室（含舞蹈、武術、有氧課程、兒童律動）、多功能教室（含肌力訓練、個人高階運動）等多元運動設施設備與空間，預計114年完工。後續營運依據促進民間參與公共建設法規定，採OT方式辦理委託民間經營管理，提高場館營運效益，俾利永續經營。

身障中心游泳池改建期間，花蓮縣政府為不影響身障者游泳復健權益，運用花蓮縣公彩盈餘分配基金結合亞威中正館，持續辦理「花蓮縣身心障礙者水中復健活動」，於112年9月1日起至12月31日止，除場館公休日外，平日16：00~22：00；週六、日14：00~22：00開放，即日起至活動結束當日皆可受理現場報名。

社會處表示，花蓮縣政府將持續提供優質場域，積極服務身障民眾，落實CRPD精神，建立友善無障礙環境及城市。身障者水中復健活動辦理以來，已有7,836人次使用此服務。

去年5月因亞威中正館設備維修暫停營業而中斷，場館已恢復營業，縣府再度與亞威中正館合作持續辦理，凡花蓮縣民眾攜帶身心障礙證明，於亞威中正館（970花蓮縣花蓮市中強街66-1號）營運時間現場報名即可參加，若有任何疑問，請撥打花蓮縣政府電話03-8223874。