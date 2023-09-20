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陳吉仲下台綠營整片不捨　他們喊話民進黨：放入不分區第一名

▲▼農業部長陳吉仲卸任前最後一次致詞，數度哽咽，最後落淚。（圖／記者宋良義攝）

▲農業部長陳吉仲卸任前數度哽咽，最後落淚。（圖／記者宋良義攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

農業部專案進口雞蛋引爆全台食安風暴，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢昨（19日）晚雙雙宣布請辭，讓許多綠營人士不捨。對此，筆名「人渣文本」的學者周偉航直言，「陳吉仲這麼棒，民進黨可以放不分區第一或第二啊」。

陳吉仲19日晚間發出請辭文，讓「焦糖哥哥陳嘉行」、民進黨立委林靜儀、民進黨立委林楚茵、民進黨立委范雲、民進黨議員許家睿、台中市前立委洪慈庸、衛福部次長王必勝等綠營人士留言安慰並加油

▲▼ 。（圖／翻攝焦糖臉書）

▲焦糖哥哥等綠營人士不捨陳吉仲請辭 。（圖／翻攝焦糖臉書）

對此，周偉航20日發文表示，「陳吉仲這麼棒，民進黨可以放不分區第一或第二啊。不然基進也可以放，直接過5%。」

「最強菜農」林佳新也發文表示，一堆側翼，民意代表在懷念陳吉仲部長的好，「講得感人肺腑，看得我都覺得不捨了。既然這樣，應該建議民進黨要把陳吉仲部長，放入不分區第一名，至少也要是安全名單內，不然就太對不起陳部長了，這樣的人才怎麼能隨便埋沒」。

陳吉仲這麼棒，民進黨可以放不分區第一或第二啊。 不然基進也可以放，直接過5%。

特急件小周的人渣文本發佈於 2023年9月19日 星期二

一堆側翼，民意代表在懷念陳吉仲部長的好 講的感人肺腑，看得我都覺得不捨了 既然這樣，應該建議民進黨要把陳吉仲部長，放入不分區第一名，至少也要是安全名單內，不然就太對不起陳部長了，這樣的人才怎麼能隨便埋沒 #負仲前行 #支持陳吉仲 #票投民進黨

林佳新發佈於 2023年9月19日 星期二

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