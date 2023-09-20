獨／羈押5天都吃好睡好！惡鄰13刀狠殺夫妻　對案情仍續緘默　　

▲吳姓嫌犯被移送到地檢署，仍然不發一語 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

涉嫌殺害高雄夫妻的吳姓主嫌經過高雄地方法院開羈押庭之後，被法官裁定羈押，17日來到看守所的第一天，情緒表現相當穩定，也正常吃喝，看起來並無異狀，至於他的編號則是「346」。現在歷經4天的羈押，他沒有特別情緒波動，只是對於案情也是「三緘其口」。

吳姓主嫌在16日晚間8點多被高雄地方法院的法官裁定羈押獲准，隨即被送往燕巢看守所，大約是在晚間9點28分入監，在進行新收程序時，面對獄方的詢問身體等基本相關問題，吳嫌一改在檢警偵訊的態度，不行使緘默權，非常配合回答問題。

現在他在看守所度過5天之後，根據掌握這幾天的情況「生活很正常，也沒有特別的情緒波動，用餐正常，作息配合，也跟同房會稍微講話」，獄方觀察並沒有特殊異樣，看起來都很一般，也未像過往犯下殺人重罪的受刑人，初入看守所時，心情較為波動或是睡覺時作惡夢，吳姓嫌犯都沒有這樣情況。

而且吳姓嫌犯在進入看守所當日，就有答應管理人員會配合作息與管理，不過對於殺人案情，他仍舊是三緘其口，並沒有跟任何人透露任何的口風。目前現在因為是新收，這週是屬於「防疫隔離期」，都只能待在房舍當中，等到隔離結束之後，才能夠有一天一小時的運動時間。同時因為他是禁見對象，待在看守所當中，就算隔離期結束也只能待在舍房，沒有辦法下工廠或是進行有其他活動。

▲吳姓嫌犯被法官裁定羈押獲准。（圖／記者吳世龍攝）

而吳嫌17日一早起床之後，淡定的吃完看守所內的早餐以及午餐，進食狀況正常，看起來沒有特別異樣，情緒也非常穩定，沒有對看守所的人員提出任何需求。吳嫌在看守所內的編號為346，看守所也沒有特別安排他的同舍獄友，他目前跟一名毒品犯當同一囚房。