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社會 社會焦點 保障人權

狠殺樓上夫妻13刀奪命　吳嫌看守所羈押3天狀況曝

▲吳姓嫌犯被移送到地檢署，仍然不發一語 。（圖／記者吳世龍攝）

▲吳姓嫌犯被移送到地檢署，仍然不發一語 。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

涉嫌殺害高雄夫妻的吳姓嫌犯經過高雄地方法院開羈押庭之後，被法官裁定羈押，檢方和法醫在昨（18）天對兩名死者進行複驗，發現羅男身中8刀、蔡女則被砍了5刀，手段十分兇殘，據了解，編號「346」的吳嫌在看守所作息正常，飲食也規律，身體、精神都沒有異狀，完全不知道案情的進度。

涉嫌殺害高雄夫妻的吳姓嫌犯被依殺人罪移送地檢署後，在偵訊過程行使緘默權，檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官認為有逃亡跟湮滅證據的可能，所以予以裁准羈押禁見。

▲吳姓嫌犯被移送到地檢署，仍然不發一語 。（圖／記者吳世龍攝）

▲吳姓嫌犯被移送到地檢署，仍然不發一語 。（圖／記者吳世龍攝）

吳姓主嫌在16日晚間8點多被裁定羈押獲准，隨即被送往燕巢看守所，大約是在晚間9點28分入監，進行新收程序時，面對獄方的詢問身體等基本相關問題，吳嫌一改在檢警偵訊時行使緘默權的態度，非常配合回答問題。

看守所也沒有特別安排他的同舍獄友，他目前跟一名毒品犯當「同學」。據了解，吳嫌在看守所這3天進食狀況正常，看起來沒有特別異樣，情緒也非常穩定，沒有對看守所的人員提出任何需求，而他每天也依照規定，有1個小時的隔離放風時間。

據指出，吳姓嫌犯目前是禁見、禁止通信的狀態，因此親友都無法辦理會面，僅有律師可以律見，因此對於檢方查出兩名死者被他13刀砍死的辦案進度應該毫無所悉。

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